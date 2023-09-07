金管會：已有52家虛擬貨幣平台業者擬加入台灣市場

外界高度矚目金管會對虛擬貨幣資產的管理的同時，幣商業者也對台灣市場躍躍欲試。金管會今日指出，目前已表達有興趣加入台灣市場的幣商，共有52家，除了25家，其中有2家為國外業者台灣分公司，已完成洗錢防制的法遵聲明之外，尚有27家正在補件，而據金管會在昨日上午立委郭國文所舉辦公聽會的說明，目前第一階段先會在九月公布虛擬資產管理的指導原則，未來則不排除會設置專法。

在尚未有專法之前，金管會將依「洗錢防制法」進行虛擬資產業者的管理，避免成為犯罪的溫床，若業者未作洗錢防制的法遵聲明，則金管會將要求對方改善，否則將引用洗錢防制法來處罰，罰鍰從50萬起跳，最高達1千萬元。

儘管金管會將訂定指導原則，但投資人若投資虛擬貨幣受損，則無法向金融評議中心提出申訴；金管會今日也說明，由於虛擬資產業者，本身並非金管會的特許事業，因此，不符合金融評議中心的受理標準，但金管會將從其他方式來力促投資人權益保障，尤其是要求虛擬貨幣業者：「必須把客戶和自己的資產分開！」而且必須同意金管會或其他公正第三人進行是否分開的實地查核。

證期局副局長黃厚銘今日指出，在九月發布指導原則之後，接下來也會推動虛擬資產業者成立公會、訂定自律規範，他並提示未來要納管的八大方向，包括：

1. 加強虛擬資產發行面的管理，要求業者必須在其網站上公告所編製的白皮書。

2. 訂定虛擬資產上下架的審查機制，並且要納入內控制度

3. 要求平台業者，必須把自身與客戶資產分離保管

4. 落實交易的公平與透明度

5. 契約訂定，廣告招徠，申訴處理，都要落實客戶權益的保護

6. 提升營運系統及資訊安全和「冷熱錢包」的管理機制。

7. 重大資訊即時揭露，包括商品的上下架、資產分離保管、交易資訊及客戶保護事項，平台都應充分公告揭露。

8. 平台都要建立內部控制制度，且要接受金管會受託機構辦理實地查核。

對個人幣商的管理，金管會要求，必須向金管會申報洗防的法遵聲明，目前已有25家（有2家是外商的台灣分公司），其他送件的有27家，所以未來台灣可能有52家虛擬資產業者。