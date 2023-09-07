臨時董事會通過 蘇佐政接任合庫銀新任總經理
合庫金控旗下合庫銀行今（7）日召開臨時董事會，通過新任總經理蘇佐政的人事案，生效日期將待主管機關核准後生效。
在「回鍋」合庫銀之前，蘇佐政為農業金庫總經理。蘇佐政自國立台北大學國際財務金融碩士畢業，曾任合庫金控副總經理、合庫證券投信總經理、合庫銀行財富管理部協理等職，金融專業背景豐富，更是銀行的財管專家。
據悉，蘇佐政接任合庫銀總座後，農業金庫總經理一職將由合庫銀副總李國忠出任。李國忠現為合庫銀行副總、銀行公會「研究與發展委員會」主委，曾任合庫銀行總稽核、董事會主秘、法金部協理、民生分行協理與蘇州分行協理等職務，一路自分行做起的他，熟悉授信業務，有助農業金庫去化資金，並推動放款業務成長。
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