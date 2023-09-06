凱基證券友善樂齡族 推出客服專線快速通道

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券即日起推出銀髮友善客服專線快速通道，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境，友善專線由客服專人接聽，而且可以用客戶習慣的語言進行溝通；官網AI智能客服功能亦提供樂齡友善服務，透過多元平台滿足分群客戶的需求。此外，凱基證券優化客戶數位體驗的努力再獲專業機構肯定，奪下2023金漾獎「創新商模組」佳作，為該獎項今年唯一獲獎的證券公司。

凱基證券觀察到65歲以上的樂齡族客戶，投資理財常見問題多為數位工具之操作，如憑證下載、軟體安裝等，需要專人指引協助，為拉近樂齡族與服務間的距離，即日起只需在撥入凱基證券客服專線後按0，將轉由專人提供關懷服務，不僅能省下輸入個人身分資料與聆聽語音服務的時間，更能提供樂齡族客戶便利、安心的服務體驗。

除了推出銀髮友善客服專線快速通道之外，凱基證券亦致力打造樂齡友善數位體驗，領先業界推出的AI文字智能客服功能，使用者可一鍵放大文字對話字體，方便在行動裝置上閱讀；針對不熟悉使用鍵盤輸入文字的客群，也可以直接使用語音辨識功能，提供樂齡族多元的智能客服選項。

此外，凱基證券數位金融創新及優質服務連連獲獎，今年繼榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位金融」、數位時代FCA創新商務獎「最佳商業模式創新」，再以全新數位客戶旅程與數位分公司服務奪得資訊軟體協會金漾獎「創新商模組」佳作，落實集團數位躍升策略獲得外界專業評審肯定，凱基證券將持續以客戶為中心，提供不同族群投資人皆能享受的溫暖服務，幫助客戶迎向富足人生。