快訊

力不從薪…青年陷5慘澹樣態 台灣走向缺工缺才隱形危機

早晨財經速解讀／油價又失控！沙國減產通膨歸來？升息抵得了油價？

把賣到日本的蛋搶來台灣！超思進口巴西蛋 台報價被爆比日貴

凱基證券友善樂齡族 推出客服專線快速通道

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券即日起推出銀髮友善客服專線快速通道，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環境，友善專線由客服專人接聽，而且可以用客戶習慣的語言進行溝通；官網AI智能客服功能亦提供樂齡友善服務，透過多元平台滿足分群客戶的需求。此外，凱基證券優化客戶數位體驗的努力再獲專業機構肯定，奪下2023金漾獎「創新商模組」佳作，為該獎項今年唯一獲獎的證券公司。

凱基證券觀察到65歲以上的樂齡族客戶，投資理財常見問題多為數位工具之操作，如憑證下載、軟體安裝等，需要專人指引協助，為拉近樂齡族與服務間的距離，即日起只需在撥入凱基證券客服專線後按0，將轉由專人提供關懷服務，不僅能省下輸入個人身分資料與聆聽語音服務的時間，更能提供樂齡族客戶便利、安心的服務體驗。

除了推出銀髮友善客服專線快速通道之外，凱基證券亦致力打造樂齡友善數位體驗，領先業界推出的AI文字智能客服功能，使用者可一鍵放大文字對話字體，方便在行動裝置上閱讀；針對不熟悉使用鍵盤輸入文字的客群，也可以直接使用語音辨識功能，提供樂齡族多元的智能客服選項。

此外，凱基證券數位金融創新及優質服務連連獲獎，今年繼榮獲財訊財富管理大獎「最佳數位金融」、數位時代FCA創新商務獎「最佳商業模式創新」，再以全新數位客戶旅程與數位分公司服務奪得資訊軟體協會金漾獎「創新商模組」佳作，落實集團數位躍升策略獲得外界專業評審肯定，凱基證券將持續以客戶為中心，提供不同族群投資人皆能享受的溫暖服務，幫助客戶迎向富足人生。

凱基證 軟體

延伸閱讀

全民權證／聯茂 押價內外15%

綠營高市議員黃明太遭起訴 涉炒股不法所得近1240萬

南市醫明輝慈善基金會「第七屆銀髮擂台show」今起報名

屏縣府推銀髮人才！超商職場體驗獲青睞 打造樂齡就業環境

相關新聞

他30歲後才開始財務規劃…第一桶金竟是「這個保單」曝3個買房獨門心法

廖仁傑30歲以後才開始做財務規劃，令人訝異的是，他累積第一桶金的方式竟是大家所輕忽的美元儲蓄險保單。

金融三業前七月賺5,144億 保險業獲利動能明顯擴大

受惠7月股市多頭、股息入帳豐碩及台幣走貶等三大利多，金融業獲利入佳境。據金管會昨（5）日公布最新統計，今年前七月金融三業...

凱基證券友善樂齡族 推出客服專線快速通道

秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，凱基證券即日起推出銀髮友善客服專線快速通道，提供65歲以上樂齡族簡便、快速的溝通環...

外資淨匯出入…央行金管會 數字有出入

根據中央銀行昨（5）日公布統計，今年前八月，包含盈餘匯出在內，外資淨匯「出」金額約為65億美元，與金管會公布的淨匯「入」...

外資落跑…連二月淨匯出 寫史上第五大量

據金管會昨（5）日最新公告，8月外資淨匯出58.13億美元，是2011年來、史上第五大淨匯出金額，約折合新台幣1,851...

史上第5高 外資8月出走1851億

金管會昨天公布最新統計，外資八月賣超上市櫃台股一四四七億元、淨匯出五十八億美元（約台幣一八五一億元），創今年以來單月匯出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦