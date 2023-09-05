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玉山銀在馬來西亞申設吉隆坡代表人辦事處 金管會同意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今天同意玉山銀向馬來西亞主管機關申請設立吉隆坡代表人辦事處。本報資料照片
金管會今天同意玉山銀向馬來西亞主管機關申請設立吉隆坡代表人辦事處。本報資料照片

金管會今同意玉山銀馬來西亞主管機關申請設立吉隆坡代表人辦事處，金管會表示，目前已有3家台資銀行於馬來西亞吉隆坡設立代表人辦事處。此外，今年以來，已有二家國銀獲金管會同意在新南向國家新設據點，4月富邦銀行辦事處升格為雪梨分行，第一件是彰銀申設雪梨分行，此次玉山銀申設馬來西亞辦事處則是第二件。

金管會也公布最新的國銀在東協10國獲利統計，統計顯示，今年在新南向的東協10國獲利告捷，去年全年東協10國獲利146.9億元，而112年6月為止，上半年獲利已達102.9億元，若以該成長力道，全年可望較去年成長4成。

若看東協10國三大經濟體的表現，相較於111年新加坡、柬埔寨、越南等三大經濟體全年獲利55.8億、31.6億、27.3億元，今年上半年三大經濟體則洗牌，除了新加坡仍居三大經濟體之首，而且上半年獲利58.9億就賺贏去年全年，與去年同期相較增幅高達168%；越南則從第三名躍為第二名，上半年賺24.8億，不僅比去年同期增近1倍，且直逼去年全年的27.3億，另外，泰國則躍居第三名，上半年獲利17.8億。

玉山商業銀行現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等9家分行及河內、胡志明市與曼谷3家代表人辦事處，此次獲金管會同意申設馬來西亞辦事處。

馬來西亞 金管會 玉山銀 東協

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