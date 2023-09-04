房貸壽險投保率僅二成 法國巴黎人壽搶市推新保單

根據財團法人金融聯合徵信中心的統計資料，今年第一季的房貸族平均貸款金額約905萬元，每位房貸族平均背負近千萬的房貸，然而，根據統計，目前台灣房貸壽險的投保比例僅有兩成，意即每10位申辦房貸的貸款者，僅有2位投保房貸壽險，保障明顯不足。壽險業者提醒，隨著晉升有房階級的同時，家庭責任越重，家庭風險的分擔就更加重要，唯有將家庭保障補足，才能無後顧之憂的衝刺未來。

身為房貸型保險與投資型保險的領導品牌，法國巴黎人壽表示，近日推出全新「活力成家定期壽險」，提供身故與完全失能二大重要保障，在不幸發生身故或完全失能的狀況時，透過保險保障擔下家庭重擔，撐起房貸無法繳交的風險。

「法國巴黎人壽活力成家定期壽險」提供平準型與遞減型兩種保費方案，提供不同需求族群依照自身需求選擇。如：因家庭開銷大，須扶養小孩與照顧父母的三明治族，有經費的考量又希望為家庭建構保障時，「法國巴黎人壽活力成家遞減型定期壽險」就是好選擇，因其保額隨著剩餘房貸減少而降低，保費也相對較低。而平準型則提供保障期間保額不變的完善保護。

此外，法國巴黎人壽表示，為了提供保戶優質的服務，投保「法國巴黎人壽活力成家定期壽險」保戶，如符合公司尊榮服務資格，可享有家事服務或是選擇機場接送服務。法國巴黎人壽深知保戶在購屋後對於居家清潔的家事服務需求量大，特別規劃此一貼心服務，提供符合資格的保戶，在一定期間享有一定服務次數的專業管家到府居家清潔，減輕整理家務的負擔，體貼保戶入住需求。本項加值服務非保單內容的一部分， 由法國巴黎人壽與特約廠商合作提供，服務內容及條件以法國巴黎人壽官方網站公告為準。