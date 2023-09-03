AI股過熱引思危？趁填息先跑？2大金融業砍台股280億

7月AI股過熱、讓金融業居高思危了嗎？據金管會最新統計，7月銀行、證券同步砍台股280億元，是今年來首見，壽險業則逆風加碼80億元、連兩個月站買方，整體金融三業累計前七月加碼縮減到720億元，仍以券商買最多。

銀行主管說，7月銀行減碼台股可能有兩大原因，一、銀行業參與除權息、領完股息後，趁股價部分填息、有反彈時就跑，賺了股息又賺少許資本利得，有利淨值，二、7月AI股過熱引思危，採獲利了結入袋為安為主。

若觀察去年同期，銀行和券商也同步在7月減碼，業者認為，應與除權息後的填息行情有關，券商思維也可能與銀行業類似。

壽險業則逆風，7月續回補台股80億元，連兩個月站買方。業者認為，6~7月台股攻萬七，業者拿股息入袋後、更積極參與填息，其中如國泰金（2882）因持有廣達（2382）、緯創（3231）等AI受惠股，法人認為第三季可望有較高的未實現利益。

據統計，7月底金融三業（銀行、證券、保險業）國內外股票投資餘額是3兆2,979.6億元（市價列帳）、月增1.8%，略高於7月台股1.36%漲幅，主因是市值部位較大的壽險業加碼台股推升市價所致。

以成本計價來看，銀行業減碼208億元最多、券商也減碼72億元，壽險業則續回補80億元，合計7月金融三業減碼200億元，是今年來最大減碼手筆。

若以累計前七月來看，仍以券商加碼776億元最多、銀行加碼582億元次之，這兩大金融業共敲進台股1358億元，仍具穩盤效果，僅壽險業趁逢高賣股、補獲利而減碼638億元，合計前七月金融三業加碼720億元。

金管會公布2023年7月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

受7月台股攻上萬七，推升壽險業7月底持有台股市值攀升到1兆8,737億元的14個月高點、月增1.79%高於台股7月漲幅1.36%，扣除市值上漲的實際數字，壽險業7月對台股回補80億元，連兩個月加碼。

壽險業持國外股票市值也攀升到4870億元、月增7.7%，遠高於7月美國S&P指數3.11%的漲幅，估算壽險業加碼美股擴大到210億元，前七月減碼美股僅81.7億元。合計壽險業7月國內外股市共加碼了290億元，加碼幅度擴大，使前七月減碼縮小到720億元。

抱台股部位居多的銀行業，7月底市值不增反降到7,728億元，顯示減碼台股，估減碼208億元，累計前七月仍是加碼582億元。

扣除成本後，7月底銀行業在股海賺了2,637億元、月增擴大到6.2%、年增42%，顯示銀行業近一年在台股獲利頗豐。

券商台股水位也不增反降到1,210.5億元、國外股票35億元，以成本估算，7月券商也減碼台股72億元、但加碼國外股市6億元，累計前七月國內外股市共加碼790億元。

若將國內外股市合計，7月單月金融三業共加碼僅16億元，累計前七月則加碼了652.3億元。