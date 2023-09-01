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凱基證券、凱基期貨發布永續報告書 強化永續經營資訊揭露

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

為響應證券、期貨商重視永續發展及相關利害關係人資訊需求，凱基證券與凱基期貨於近期陸續發布2022年永續報告書，依循最新版全球報告倡議組織（Global Reporting Initiatives, GRI）發布之通用準則、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）投資銀行與經紀商準則及重大主題準則（Investment Banking & Brokerage），主動揭露2022年ESG 面向之執行成果。

凱基證券與凱基期貨積極落實責任金融、金融友善、環境永續等相關議題，分別建置董事會層級之「永續委員會」，提高決策層級，重視最高治理層級對永續發展議題的領導力，下設「公司治理」、「責任金融」、「顧客權益」、「員工照顧」、「環境永續」、「社會公益」六個功能性工作小組，從上而下推動永續政策。為積極將永續發展及ESG 議題融入業務發展，制訂責任投資政策，在投資決策及風險評估流程中納入ESG 機制，藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權及適當與被投資公司對話與互動等方式，積極落實盡職治理。

在環境永續方面，遵循氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）工作小組之氣候相關財務揭露建議框架，揭露2022年氣候行動成果；同時積極推動能源轉型並使用再生能源，凱基證券於2022年攜手子公司與再生能源售電簽署購售電合約，每年共同採購300萬度再生能源，為期5年，2022年實際轉供且可歸屬於凱基證券及其子公司之度數達209,568度，約當減少溫室氣體排放量107二氧化碳當量公噸（tCO2e），2023 年持續規劃第二階段之再生能源採購專案，提高再生能源使用比率；亦鼓勵同仁參與各項志工活動，以實際行動將關愛擴展到環境及弱勢族群，2022年度全公司志工時數皆成長。

凱基證券與凱基期貨將持續落實開發金控五大永續發展策略，運用集團資源發揮綜效，強化海內外業務合作與策略，創造多元且均衡的獲利模式，為開創全面領先之業務新局全力以赴，為股東帶來豐盈的獲利回饋，並履行企業社會責任及永續發展理念。

凱基證 投資銀行 再生能源

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