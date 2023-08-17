2023台北夜市打牙祭 悠遊付最高享22%回饋

台北夜市美食琳瑯滿目，想吃遍台灣在地小吃拿好康，就別錯過「2023台北夜市打牙祭」。凡使用悠遊付在指定十大夜市消費，單筆滿新台幣50元可獲得10元現金回饋券，還可參加「天天悠遊付筆筆消費2%」活動，懂吃的民眾快來參加。

台北市市場處主辦「台北夜市打牙祭」已邁入第14年，2023台北夜市打牙祭活動日前開跑，在士林夜市、延三夜市、南機場夜市、梧州街夜市、華西街夜市、寧夏夜市、艋舺夜市、廣州街夜市、臨江街夜市、公館夜市共十大知名夜市，聯合推出悠遊付好康活動。自8月11日至9月30日止，於上述夜市使用悠遊付消費，單筆結帳滿50元，立即獲得10元現金回饋券（單筆不累贈），每人限贈五張，限量20,000張，數量有限，發完為止。

此外，悠遊付9月30日前，「天天悠遊付筆筆消費2%」的活動持續進行中，活動期間用悠遊付消費，可同時參加兩種優惠活動，若消費50元有機會獲得10元現金回饋券及1元悠遊付回饋金，相當於22%回饋，對於小資族來說也是不無小補。

在邊吃、邊買、邊逛的夜市來說，使用電子支付真的很方便，不用一手拿食物、一手翻包包狼狽找零。現在就打開你的悠遊付，來台北夜市實現你的無現生活。