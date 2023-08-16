公股首家 台企銀與中信銀合作ATM QRCode跨行無卡提款

台企銀（2834）以客戶需求為出發點，與中信銀合作推出「ATM QR Code跨行無卡提款服務」，提供台企銀客戶於行動銀行App完成無卡提款預約，即可隨時至中信銀全台逾7,000台ATM操作QR Code無卡提款，且搭配使用台企銀Hokii數位存款帳戶提款，還能享每月12次跨行提款免手續費優惠。

這是公股銀行與中信銀合作推ATM QR Code跨行無卡提款的第一例，過去永豐銀、元大銀都有和中信銀進行類似的「ATM QR Code跨行無卡提款服務」合作。

台企銀指出， 過去民眾欲進行無卡提款，須在提款前登入銀行App設定提款金額，接著完成「預約無卡提款」後取得一次性提款序號，並於ATM輸入金融機構代號、提款序號、金額及無卡提款密碼，才可完成無卡提款。但現在透過「QR Code跨行無卡提款」，就能省下繁瑣步驟。只要簡單3步驟就能輕鬆完成提款，首先於台企銀行動銀行App預約無卡提款；第2步於中信銀行ATM「無卡交易」選擇「臺灣企銀QR Code無卡提款」，並持臺灣企銀行動銀行App掃描ATM畫面產生的QR Code；最後再輸入無卡提款密碼，即可提領現金，省下過去無卡提款需輸入銀行代號、提款序號及提領金額等步驟。

台企銀表示，此次攜手中信銀合作「QR Code跨行無卡提款」，是考量中信銀行於國內ATM機台數量眾多，且在連鎖超商7-ELEVEN多有據點，提供客戶可就近至超商ATM操作，方便客戶提款作業。