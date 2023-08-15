中植系、中融信託接連爆雷！金管會急查我金融三業 所幸「全身而退」

大陸不斷爆雷，台灣金融業的曝險部位引發市場高度矚目，對此金管會今日公布全面清查的結果，其中最新爆雷的中植系及中融信託曝險，出乎意料金融三業的投資部位，及所銷售客戶的基金商品全部零曝險，在銷售客戶商品上，不論是海外債或是境外結構型商品，竟然一檔都沒踩到。

至於碧桂園，銀行局副局長童政彰表示經過清查，銀行只有一家國銀有約等值2.8億台幣授信部位，另外5家銀行銷售其公司債，合計為1.7億台幣，購買的客戶數22戶，都是專業投資人，金管會亦有向該5家銀行了解，所銷售的公司債，都沒有涉及到近期被外界關注的停止交易11檔包括境內發行，付息寬限期的這些債券。

證期局副局長高晶萍指出，證券自營部投資碧桂園部位有1977萬元，投信17億，投信基金17億，佔總基金規模5兆的比重為0.03%，保險局副局長林志憲則表示目前所有產險、壽險公司曝險為零。

至於恒大的部份，目前除了銷售給客戶的投信基金仍有14檔，曝險5600萬元，佔比總基金規模0.001%之外，銀行及證券、保險都已沒有曝險部位。

在碧桂園、中融信託等一連串爆雷下來，國內金融業幾乎算是全身而退，曝險遠不如預期嚴重，其實可近幾年來銀保證三業大幅降低整體大陸曝險很有關係，其中減少最多的是銀行，童政彰表示，112年第二季，授信投資及拆借的總曝險部位為1.01兆，占淨值比23.9%，來到歷史新低點，近一年來曝險部位減少1852億元，其中以授信減1053億最多、投資亦減少855億。

保險局副局長林志憲表示，壽險公司的投資部位，從110年12月底的1036億減至今年6月底的947億，一年半來減少了快100億。

證期局副局長高晶萍則說明，證券的部分目前總曝險為127.88億，分、子公司38.84 億，自營部位89.04 億，期貨商2.51 億，投信26.89億，157.28億，佔淨值比2.3%。

另外，童政彰也強調，銀行要落實KYC、KYE之外，有鑑於外在資訊不斷變化，已在去年11月14日已發函銀行，對於商品發行機構，要建立重大件預警控管機制，銀行要審慎因應，客戶主動關懷提供相關資訊給客戶。

童政彰也指出，25個國家，設立超過650個據點，因應國際政經變動，社會脈動、經濟金融情勢的變化，銀行要強化其吸收損失的能力，例如在大陸，金融機構已被監理機關要求提1.5%備呆，這就是銀行在風管程序上趨於審慎的作法。

對於人行再度的無預警降息，童政彰除了認為銀行應對海外經濟金融情勢變化有警覺性之外，也強調強化吸收損失能力的重要性，現在銀行的風控更加重要，包括備抵呆帳的提足，防禦風險等都是必要的措施。