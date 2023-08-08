富邦人壽、富邦產險獲「保險信望愛獎」23項獎項

現代保險教育事務基金會「2023保險信望愛獎」揭曉，富邦金控旗下子公司富邦人壽、富邦產險今年再創亮眼佳績，在專業、社會責任、商品、服務，以及保險教育上獲得專家與學者的肯定，共獲得17項大獎，6項優選，合計23項獎項，蟬聯6年獲獎數最多紀錄！富邦人壽連續四度勇奪「年度最佳壽險公司」最大獎，總計獲9項大獎及5項優選；富邦產險今年則榮獲8項大獎及1項優選，也再度拿下獲獎數量最多產險公司寶座。

富邦人壽四度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司獎」至高殊榮、備受肯定，也榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(精準守護)」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎(中雅通訊處)」及「最佳保險成就獎(中耀通訊處業務總監鄭鳳嬌)」等，共計14項榮耀（囊括9大獎、5項優選），創台灣壽險業界獲獎第一紀錄。

富邦人壽總經理陳世岳表示，面對瞬息萬變的挑戰，富邦人壽憑藉多角化通路經營、多元化商品策略、多樣化永續行動，積極實踐普惠金融，落實公平待客原則，創造亮眼績效，攜手全民與社會環境共好，成為守護國人最堅實的後盾。

身為服務超過500萬名保戶的國民品牌，富邦人壽展現當責貢獻台灣，為首家企業投入川廢調查，亦長年捐助微型保單嘉惠逾10萬人，也運用趣味街訪和數位手法，不斷強化民眾的風險意識，因應國人健康問題，結合外溢機制推出精準治療癌症保險，填補高端治療經濟所需，亦導入保險科技應用，優化服務流程、提升作業效率，致力提供友善的金融保險服務。

富邦產險表現傑出，本年度再獲保險信望愛獎佳績，榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(富邦產物初次罹患癌症特定治療費用健康保險)」、「最佳保險成就獎(企業保險資深副總經理林國鈺)」與「最佳專業顧問獎(新種保險商品部協理王範萱)」、「最佳通訊處獎(企業保險營業五部)」等8項大獎，以及「最佳通訊處獎優選(企業保險營業一部)」1項優選的肯定，自同業脫穎而出，蟬聯保險信望愛獎最大贏家，為獲獎數量最多的產險公司。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險長期投入ESG願景工程，以實際行動力挺潔淨能源，支持綠能產業穩定成長，並加強數位工具應用，落實低碳營運，更於今年率先提出「2050淨零承保」，結合商品及風險諮詢服務，協助客戶進行轉型綠色能源的保險規劃，提供損防建議，鼓勵客戶強化新興綠能、再生能源風險之管理，攜手共同應對低碳轉型的風險，為地球永續貢獻心力。

此外，富邦產險也不斷研發符合社會需求的保險商品，本次獲得最佳商品創意獎的「初次罹患癌症特定治療費用健康保險」，即希望透過商業保險來補足健保，保障民眾罹癌衝擊，以保險提供民眾更好的治療選擇權，提升對於癌症治療方式的選擇機會，發揮保險功能，守護國民健康。

本屆個人獎項則由投入保險業界近30年的富邦產險資深副總經理林國鈺獲得「最佳保險成就獎」，林國鈺曾擔任產險公會火險委員會主委多年，目前亦為火險核保理賠考試書籍編寫之召集人，為台灣保險業及人才培育貢獻良多。「最佳專業顧問獎」則由富邦產險協理王範萱獲得，肯定其在因應企業客戶各種新形態風險下，不斷創新企業新種保險商品等多方面的專業表現。