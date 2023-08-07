Costco富邦聯名卡8月8日啟用 綁定 Costco Pay 免帶卡

好市多會員期待已久、回饋加倍的Costco富邦聯名卡8月8日全面啟用。Costco好市多以「替會員創造最大價值」為目標，攜手台北富邦銀行推出會員回饋加倍的信用卡購物方案，8月8日起持Costco富邦聯名卡於好市多賣場內消費享2%好多金回饋無上限；線上購物享3%好多金回饋無上限；以及Costco自助加油享最高3%好多金回饋，每期帳單上限也加碼至200元；每1元好多金可折抵1元台灣好市多會費或賣場內消費。

此外，聯名卡的回饋與黑鑽會員回饋是可同時擁有的，黑鑽會員享有絕大多數消費2%的回饋，回饋上限3萬元。好市多每期優惠專案精選多項熱門商品搭配Costco富邦聯名卡可以同時享有商品折扣以及好多金回饋，以好市多線上購物為例：若再搭配黑鑽會員的2%消費回饋，每筆消費可拿到最高5%的回饋。

進出賣場購物只要於8月8日開始在Costco app設定並開通好市多電子會員卡，再將Costco Pay綁定Costco富邦聯名卡，即可於全台好市多實體賣場及自助加油站使用，一機在手，不用攜帶實體卡片便可購物消費。另外，申辦Costco富邦聯名卡，在收到核卡通知後，可於Costco App完成綁定Costco Pay，並透過Costco Pay掃碼支付，毋須等待實體卡片。

不論是在賣場、線上購物、自助加油或是賣場外消費，Costco富邦聯名卡提供好市多會員加倍豐富的優惠與權益。 其中，旅遊及8大精選通路優惠活動宣布延長至10月31日，提供會員於指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋。平時不出國會員也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，也可以享有最高5%好多金回饋。

Costco富邦聯名卡提供會員多樣有感回饋再升級，首次申辦新卡核卡後30天內一般消費滿1,000元即可享有滿額禮500元好多金，同時申辦代扣繳好市多續期會員年費的話，還可再享自動續約禮500元折抵，最多可享1,000元回饋，活動到2024年1月31日。