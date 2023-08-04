AI熱外資早獲利下車 金管會：7月淨匯出46.98億美元

AI浪潮列車，外資早已經在7月開始下車。金管會今（4）日最新統計，7月外資淨匯出46.98億美元，終結連續兩個月淨匯入，累計今年前七月總共淨匯入196.4億美元。如果依據7月最後一日新台幣收盤價計算，7月外資單月淨匯出折合新台幣1,476.58億元，總計今年以來淨匯入約折合新台幣6,172.85億元。

是否受到股利發放導致外資匯出？金管會證期局副局長高晶萍坦言，7月外資由匯入轉為淨匯出，主要就是受到7月AI概念股熱潮，外資獲利了結下車影響。

高晶萍強調，上市櫃公司基本面穩健，殖利率仍居全球前段班，統計至今年6 月底，台股本益比16.46倍，現金殖利率3.57%，加計股票股利為3.66％。金管會強調，未來將持續注意國內外經濟環境市場變動，做滾動式檢討。

根據金管會最新統計，外資今年前七月，僅有兩個月為淨匯出，第一為4月淨匯出4.62億美元，第二就是7月淨匯出46.98億美元，匯出動能高於4月，創下今年最高，並寫去年10月以來最大淨匯出動能，去年9月外資淨匯出57.67億美元。

而外資7月轉為淨匯出，同時也終結連續兩個月淨匯入。促使今年7月底外資累積（淨匯入）餘額降至到2,356.31億美元。

金管會外資淨匯出、淨匯入數字，主要依據外資投資台灣的資產面計算，計算外資投入本金的淨出。雖然外資7月獲利了結下車轉為淨匯出，但總計外資今年前七月仍淨匯入196.4億美元，可研判外資尚未對台股放棄投資信心。