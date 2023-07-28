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玉山銀發行首檔高資產顧客專屬外幣結構型金融債券

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

玉山銀行響應金管會財富管理新方案，聚焦高資產顧客經營，結合ESG與金融專業，展現自行開發與產品創新能力，成功發行兩檔外幣結構型金融債券，滿足高資產顧客多元、專屬需求。該債券發行日為7月28日，玉山銀表示，一周募集金額便達到4,090萬美元，顯現高資產顧客高度支持與信賴。

玉山銀表示，本次發行標的分別為3年期每季配息連結利率與6個月期到期配息連結匯率的外幣結構型金融債券，皆以美元計價，到期100%美元保本。根據利匯率市場趨勢與長短天期彈性設計，為高資產顧客提供差異化的資產配置服務。此外，該債券以綠色債券型式發行，為國內銀行首創將高資產顧客適用之金融商品連結ESG，預計所募集資金將投入具有環境效益投資計畫的融資專案，攜手關注永續議題的顧客，共同為永續金融的發展貢獻心力。

玉山銀表示，玉山長期將永續發展融入金融本業，接軌國際永續趨勢，繼2017年發行國內首批綠色債券後，每年皆參與永續發展債券發行，截至2023年6月總發行金額約新臺幣209億元，為本國銀行發行永續發展債券規模最大者。自去年九月獲金管會核准開辦高資產顧客財管業務後，結合選擇權的豐富經驗與永續發展債券發行專業能力，設計出具特色的自有品牌產品，提供高資產顧客專屬的金融服務。

玉山銀行 債券 配息

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