美元走貶 銀行：仍有「高利」可圖

聯準會宣布升息一碼，美元指數反而走弱。法人表示，因為市場認為升息已「見頂」，致美元走貶，但展望後市，由於美元利率相較其他貨幣仍高出許多，且美國經濟表現相對佳，因此建議可持續美元相關理財，建議可開始布局長天期的債券等固定收益資產。

玉山銀行指出，升息見頂的預期，使美元指數短線已跌破一○一的關鍵支撐，朝向前波低點九十九點五邁進。多數亞幣昨天兌美元呈現升值，其中台幣兌美元昨天連三天走升，收卅一點二三八元，匯銀人士說，台幣匯率後續會在卅一元到卅一點五元震盪整理。

儘管美元匯率短線有壓，但法人認為以美國經濟實力，不論是持有美元存款，或投資美國股票或債券，仍相對安全，尤其若美國聯準會明年要降息刺激經濟，以長天期債券的價格反彈力道最強，資本利得收益也最高；至於美股在ＡＩ動能帶動之下，股市已漲一波，因此投資人要謹慎以對。

銀行業者指出，後續仍會推出美元優惠存款專案，因為相較於美元貶值，美元優存的利息收入足以彌補匯率貶值的部分，反而因為美元走貶，認為美元進場時點便宜的民眾，仍會持續加碼美元優存。