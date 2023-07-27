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6月國銀土建融資增幅 4年半新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會公布最新的不動產放款統計，其中在房市景氣及金流問題使建商推案更趨保守情況下，六月的國銀土建融年增率僅百分之八點○六，創自二○一九年一月的近四年半以來低點。

金管會統計顯示，除二○一九年一月的土建融年增率百分之六點八八之外，近四年半以來每月的年增率都高於六月，如果和二○二一年一月的年增率最高點百分之十六點七七相較，六月的年增率已超過「腰斬」的程度。

除了土建融放款年增率之外，另一個數據也顯示不動產放款市場越趨低迷。金管會統計，與銀行法第七十二條之二相關的不動產放款占總存款量的比重，截至六月底為百分之廿六點三六，較五月底的百分之廿六點四六續降。金管會銀行局副局長童政彰指出，主要是由於銀行的分母（總存款量）擴大；不過，銀行業者認為，土建融加上房貸的增量跟不上存款增加的速度，也是主要原因，這也顯示房市漸趨低迷，制約了銀行相關放款的動能。

對於相關統計結果，童政彰說，應和政府的房市管制措施發揮效果，以及平均地權條例上路，加上建材價格上漲，使建商在推案上更趨於保守有關。

至於六月的房貸年增率百分之四點六，則是連續廿三個月以來首度回升。對於國銀房貸年增率趨緩，童政彰表示有三大原因，第一是各部會推出健全房市措施，打炒房發揮相當效果；第二是中央銀行啟動升息，墊高貸款成本；第三是全球經濟前景未明，讓民眾購屋轉趨觀望。

六月 金管會 房市

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