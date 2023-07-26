實踐公平待客！遠雄人壽獲金管會肯定 善盡社會責任

遠雄人壽始終為客戶著想，獲金管會高度肯定公平待客各項具體作為。為落實金融保險業消費者權益，善盡企業社會責任，遠雄人壽將「待客如親 同理用心」理念化為實際行動，透過公平待客推動委員會實質督導，並組成跨功能團隊，由董事會從上而下貫徹公平待客服務核心價值至全體員工。

為對內宣導公平待客理念，拍攝「待客如親，同理用心」微動畫影片，傳遞觀念，並且帶動同仁公平、合理且誠實的對待每一位消費者，以「遠雄之音」廣播，潛移默化分享員工感動服務故事，引領同仁彼此效仿，發揮更多同理心；連續三年舉辦公平待客服務大賞，讓同仁透過腦力激盪、創意發想，共同為友善金融而努力。

此外，針對第一線服務人員舉辦「身心障礙體驗營」、「高齡體驗營」、「手語學習營」等身歷其境活動，讓大家體驗身障者不安與無助感，強化同仁在高齡及特殊對象友善服務品質，跨越語言與溝通隔閡，設身處地規劃適合身心障礙者及高齡族群的金融友善服務措施，致力成為每一位客戶的保險保障守護者。

遠雄人壽結合數位創新，持續優化保戶服務流程，透過多項具體行動措施，讓保戶有感，並以保單生命週期將客戶服務細分為商品設計、行銷、招攬、核保、客服、理賠、放款、申訴等面向，全盤檢視作業流程，規劃具體優化作為。商品行銷部分於官網設置「高齡服務專區」，提供語音導覽及友善閱讀服務，並設置無障礙專區，積極提升金融商品與服務近用性；0800客服系統增設「保戶特殊體況註記」功能，讓客服人員快速掌握保戶輪廓，主動給予差異化的關懷服務；導入「手語視訊翻譯平台」服務，建立與聽語障保戶暢通、無礙溝通管道。

由於地處偏鄉、資源有限，偏校孩童面臨許多學習困難，2019年起遠雄人壽每年由總經理帶領志工，親赴探訪陪伴，同時挹注經費開設課輔開心學堂、贈送生態叢書，填補家庭陪伴需求，將遠雄人壽無限地關懷精神發揚光大，更是「待客如親，同理用心」的最佳體現。

為響應普惠金融，遠雄人壽持續捐贈微型保險保費予臺南市、南投縣政府及50多家社福機構，累積服務超過2萬名保戶，讓保險能確實發揮安定社會的功能，同時透過公益微型保險獎勵，鼓勵業務同仁大力推廣。未來，遠雄人壽將秉持穩健經營與永續發展的策略方針，對內致力強化公司治理與誠信經營；對外重視保戶關係管理、提升服務品質，讓每張保單溫暖伴隨保戶安穩步向人生旅途。