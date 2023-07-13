快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新青安拍板！房仲：棍棒蘿蔔並用 兩變化成未來房市主力

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。圖／報系資料照
房市示意圖。圖／報系資料照

中央推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，新青安優貸加碼利率補貼，使利率地板價下殺到1.775%；貸款額度則從800萬元拉高到1000萬元；最長貸款年限也從30年拉長到40年；寬限期亦從3年延長到5年，盼減輕首購族的買房壓力，但須注意，需本人、配偶及未能年子女名下均無自用住宅，才能申請青安貸款。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年房價步步高升，導致買家的購屋總價明顯走揚，裝修、物管等成本也上漲，加上時下青年對高額度、長年期房貸並不排斥，購屋族便選擇年限更長的貸款方案，以便掌握每月的還款金額，使貸款期數從以往的不到20年，逐步朝30年邁進。

由於首購青年對長年期房貸的接受度已高，加上貸款期間若財務能力提升，也可以提前償還本金，不見得會背債數十年，所以新政策推出40年期的貸款方案，應能符合部分買家的需求；但繳款年期愈長，總利息支出就愈高，形同墊高購屋成本，建議民眾選擇房貸方案時應精打細算。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，中央推出新青安優貸，維持一貫「一方面緊縮炒作、一方面放鬆自用」的原則，因利率條件是當前市場的最低選擇，且能降低首購族的自備款與每月還款壓力，因此新方案實施，首購買家的進場意願應會提升，房市也將出現兩大變化。

首先是「首購盤支撐，量縮幅度收斂」，整體市場交易量有機會因首購族進場，使量縮幅度收斂；其次為「低總價門檻物件，交易佔比拉高」，因近年房價上漲，即便額度上限從800萬拉高到1000萬元，符合條件的物件產品，仍以低總價產品為主，因此新政策實行後，預估門檻相對低的小宅、中古屋，在市場交易的比重將進一步上揚。

房貸 房價

延伸閱讀

內政部自購住宅房貸比照新青安加1碼補貼 8月上路

超低利青安優貸來了！房仲業者：市場將有兩大變化

超低利青安優貸拍板 房仲曝市場將有兩變化

「黑鮪魚故鄉」房價1年漲29% 房仲揭三因素

相關新聞

新青安拍板！房仲：棍棒蘿蔔並用 兩變化成未來房市主力

中央推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，新青安優貸加碼利率補貼，使利率地板價下殺到1.775%；貸款額度則從800...

證交所會對國泰證當機事件開罰？林修銘這樣回應

國泰證券一周內兩次盤中當機，導致投資人無法下單，引發(股)民怨。臺灣證券交易所董事長林修銘今（13）日表示，券商管理應與...

美通膨降溫 台幣強升1.38角 午盤暫收31.1元

美國6月CPI指數年增3%低於預期，創逾2年新低，激勵市場調低對聯準會今年的升息預期，再加上台股今（13）日強勢上漲，新...

房市大利多來了！新青安貸拍板 利率破盤價降至1.775%

新青年安心成家房貸專案拍板定案，此版由政府加碼1碼補貼，貸款額度上限從8百萬提高到1千萬元，在高利率、高房價的環境下，這...

青安房貸四大優惠措施放送 銀行認為房價相對親民的中南部激勵效果大

行政院將在今日院會通過新青安貸款優惠房貸專案，其中包括四大優惠措施如貸款最高上限從800萬增至1千萬，寬限期從三年延至五...

台幣連兩升 收31.238元

市場研判美國通膨數據可望進一步放緩，熱錢蜂擁匯入，激勵國內股匯雙漲。新台幣匯率昨（12）日升值8.2分，收在31.238...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦