兆豐證券、兆豐期貨 宣導金融知識及金融防詐騙

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
兆豐期貨董事長陳佩君（右三）、兆豐期貨總經理凌墉宏（右四）及兆豐證券總經理吳明宗（左三）參加「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，與兆豐期貨同仁合影。兆豐期貨／提供。
兆豐期貨董事長陳佩君（右三）、兆豐期貨總經理凌墉宏（右四）及兆豐證券總經理吳明宗（左三）參加「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，與兆豐期貨同仁合影。兆豐期貨／提供。

為宣導防詐騙及推動金融知識普及，兆豐證券、兆豐期貨於7月8日參加高雄市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦的「2023年金融服務愛心公益嘉年華」，當天活動以慈善公益、金融知識宣導及金融防詐騙為主題，在高雄市凹子底森林公園舉辦，現場以園遊會方式進行，匯集數十個攤位，吸引相當多的民眾參加，人潮非常踴躍，場面相當熱鬧。

兆豐證券及兆豐期貨響應這次活動主題，一起設攤參加今年愛心公益嘉年華活動，精心規劃多個闖關遊戲宣導防詐騙的觀念，例如在google map打卡留言「防詐做公益 兆豐最有力」，或以箭靶的靶心當作詐騙集團，參加射箭遊戲射中靶心代表成功向詐騙說不。透過簡單易懂的遊戲設計及小禮物，吸引許多民眾躍躍欲試，在互動遊戲中加深民眾防範詐騙的觀念，達到寓教於樂的目的。

金融詐騙猖獗，依據日前金管會公布今年5月以來接獲民眾陳情投資詐騙案件共250件，主要有四大樣態，包含偽造名人粉絲專頁、加入LINE群組勸誘投資、加入詐騙金融商品交易平台App及虛擬通貨交易平台詐騙交易。

為了宣導金融防詐騙，兆豐證券網站會及時公告詐騙警示資訊及提供防詐騙宣導知識，並且提供主管機關及周邊機關宣導網站連結。為了打擊詐騙，金管會設立了金融智慧網（Money Wise），網站上有防詐騙專區、金融教室、金融商品介紹等資訊，透過影片及實際案例等方式讓民眾了解。

除了宣導金融防詐騙知識，在愛心公益嘉年華活動當天，兆豐證券及兆豐期貨也安排了公益活動有獎徵答的遊戲，在歡樂的氣氛中，向民眾說明兆豐證券及兆豐期貨在社會公益及環境保育的投入與努力。

例如，為了支持果農，公司向果農採購水果再全數轉贈社福團體，將愛的力量放大；以及公司持續參與植樹及淨灘，並且響應淡水河公約共同推動河川復育。透過遊戲的方式，讓民眾了解兆豐證券及兆豐期貨推動永續發展的努力，並且邀請民眾一起參與公益，共同發揮正向影響力。

兆豐證券董事長陳佩君（第二排右三）、總經理吳明宗（第二排右二）及分公司同仁共襄盛舉參加「2023年金融服務愛心公益嘉年華」。兆豐證券／提供
兆豐證券董事長陳佩君（第二排右三）、總經理吳明宗（第二排右二）及分公司同仁共襄盛舉參加「2023年金融服務愛心公益嘉年華」。兆豐證券／提供

詐騙集團 兆豐 期貨

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