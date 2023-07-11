渣打首發《氣候相關財務揭露報告》：2025底營運碳中和

呼應渣打集團宣示的淨零碳排路徑，渣打國際商業銀行（以下簡稱「渣打銀行」）自2021年起便著手盤點與自身營運相關的碳足跡，並納入「永續金融」、「淨零營運」及「社區共融」的三大永續發展指標，全面朝2025年自身營運與2050年投融資活動淨零碳排的目標邁進。

此外，渣打銀行也依循全球倡議及相關規範，積極對外揭露營運永續指標達成進度，更於今年首次發布《氣候相關財務揭露報告書》，系統性地評估銀行面對氣候變遷的各項風險，不僅強化自身風險管理能力，更進一步延伸至與客戶往來的層面，擴大金融永續發展的正面影響力。

渣打銀行總經理韓德聖表示：我們的淨零碳排計畫是希望透過「減少自身營運碳排放」、「推動永續金融與夥伴關係」以及「管控金融與非金融風險」三個構面同步推動，來達成巴黎氣候協定中對於控管全球溫室氣體排放之要求及期許，並減緩全球溫度上升所帶來的系統風險。

提升客戶關心度以帶動永續金融大幅成長

截至2022年底，渣打銀行在推動永續金融業務上大有斬獲，不論是以個人客戶為主的消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業業務，或是聚焦法人客戶的企業、金融機構暨商業銀行事業業務，隨著客戶對永續發展議題的關心程度提升，成果顯著。

企業、金融機構暨商業銀行事業方面。協助國內大型半導體公司透過「永續績效連結貸款」推動供應鏈的永續發展轉型，總額度超過新台幣770億元；積極參與國內大型可再生能源融資專案，總授信額度已達新台幣 265 億元；成功發行國內首檔「國際版永續債券」，發行規模新台幣 12 億元；推出「永續活期存款」，協助企業在靈活資金調度之餘亦能推動永續發展，總存款餘額超過新台幣 3 億元。

消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業方面，針對個人客戶推出的「永續定期存款」，總承作量達新台幣 23 億元；推動永續主題納入財富管理客戶整體投資組合，資產管理規模成長近 20 倍；推出「綠建築房貸」專案，累計授信總額超過新台幣 18億元，每筆平均貸款金額均超過新台幣 1,000 萬元。

加速碳足跡盤查以達成2025年淨零營運目標。隨著集團將自身營運淨零碳排目標由2030年提前到2025年，渣打銀行也全面進行碳足跡的盤查，以加速達成在台灣淨零營運的任務。2022年完成的減碳行動包括：

1.銀行整體營運較前一年共減少了 14% 的碳排放量

2.總能源使用量較去年同期下降 36%，並針對空調系統進行節能及減碳專案，不僅節省電力 523,380 度，同步減少溫室氣體排放約 327 公噸

3.推動節水措施，2022年全年節約 27.9% 的用水量，與2019年基期相比，節水量約當七座奧運標準泳池

4.渣打銀行大樓與營業部均獲得LEED綠建築黃金級認證，進一步提升減碳效益

5.啟動太陽能發電系統專案，已於兩處行舍完成太陽能發電系統安裝與啟用，並提供 15% 的再生能源供應

6.持續推動用紙減量，與2018年相比，全行用紙量已經節約 50.09%