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2023瀚亞志工元年 鼓勵員工投入社區關懷

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
瀚亞投信總經理王伯莉（中）代表公司獲領基督教芥菜種會愛心育幼院院長蘇鈺惠致贈感謝狀。瀚亞投信／提供
瀚亞投信總經理王伯莉（中）代表公司獲領基督教芥菜種會愛心育幼院院長蘇鈺惠致贈感謝狀。瀚亞投信／提供

為落實企業社會責任，瀚亞投信投入關懷社區活動，深入台灣各角落協助需要幫助的族群。瀚亞投信總經理王伯莉表示，今年是瀚亞志工元年，已與肯愛社會服務協會及基督教芥菜種會共兩家NPO合作；未來除與更多NPO合作之外，也將舉辦偏鄉小學一日活動，將理財教育推廣至台灣各角落，持續關懷在地需協助的民眾，落實瀚亞「深耕亞洲 投資未來」的精神。

瀚亞投信於6/29特別邀請芥菜種會至公司與員工分享志工活動，結合線上線下共超過一半員工參與，獲得熱烈回響，期望能透過初步介紹，讓員工能進一步了解志工活動的內容與意義，更希望能號召更多員工投入參與；除此，瀚亞投信2023年起也提供員工三天志工假，鼓勵更多員工積極參與社區關懷，上半年累積已有30位員工參加，王伯莉也率先投入志工陪伴活動。

王伯莉分享，芥菜種會提供一個很好的平台，透過遊戲教育與志工的陪伴，讓孩童對學習產生興趣；舉例來說，自己在前幾個月到芥菜種會參與數學教學活動，一向令人畏懼害怕的數學科，竟可在遊戲設計下，成功吸引孩童目光，並激發他們的學習動力，同時也發現，當孩童達成任務時，也能獲得滿滿的成就感。

瀚亞投信志工活動並非錦上添花，期望能深耕社區，幫助真的需要幫助的人。王伯莉表示，台灣仍有許多需要被關懷的族群，下半年會舉辦偏鄉小學一日活動，並培育內部同仁成為CHA-CHING兒童理財教育的種子老師，將理財觀念傳遞至校園當中，以落實普惠金融的願景。

志工

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