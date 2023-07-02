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日圓一路貶 民眾掀換匯潮

經濟日報／ 記者朱漢崙／台北報導
日圓匯率連創新低，掀起民眾換匯狂潮。路透
日圓匯率連創新低，掀起民眾換匯狂潮。路透

日圓匯率連創新低，掀起民眾換匯狂潮，據大型行庫內部最新統計顯示，八大行庫光6月單月日圓現鈔結匯金額，合計至少超過200億日圓之多，多家行庫今年上半年日圓現鈔結匯規模較去年同期大增超過四倍，其中尤以一銀增幅十倍掛帥。

上述6月單月日圓現鈔結匯金額200億規模，兆豐就包辦50億；統計亦顯示，5、6月單月現鈔換匯量都較4月高，可見日圓現鈔換匯大潮，從第2季起已一波波推高。

大型行庫主管最新揭露兩大現象，除日圓換匯狂潮，另一有趣現象是民眾「回售」日圓規模也較去年同期大增，尤其以一銀最顯著。

一銀統計顯示，現鈔結匯上半年較去年大增十倍，但「回售」，也就是賣回日圓現鈔給銀行的量也較去年同期大增三倍。

金融圈人士解讀，應和民眾預期未來日圓匯率將再走低有關，因此比照股票投資操作方式，若匯價高於買進價格，就直接賣出手中日圓現鈔，再等匯價更低時接手。

對民眾透過日圓換匯操作賺價差，大型行庫主管特別提醒，日圓對美元匯價接連跨過140、145兩道防線，雖外界預期後續跌幅空間不多，但日本寬鬆貨幣政策到底能容忍日圓匯率下跌到什麼程度，變數非常大，因此若是真有觀光、投資日股實質需求再買，倘若想賺短期匯差，除非日圓在145就回貶，否則日圓若是續往150方向前進，反而就讓想賺匯差的被套牢導致短期出不了場。

另一值得注意的是，相較5，6月的日圓現鈔換匯量部分行庫已開始持平甚至衰退，對此銀行解讀有兩種可能，一是客戶的錢在先前已換完，另一種是6月的日圓匯率連破140、145兩大關卡，令客戶開始期待「一波還有一波低」，甚至觀望能否「等」到150價位再撿便宜。

日圓匯率 一銀

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