日圓對新台幣匯價再探新低來到0.2182 哈日族又要樂翻天

哈日族樂翻天！日圓今日上午不僅已貶破145兌1美元這道具指標意義的關卡，根據台銀最新的牌告價位，日圓對新台幣的匯價已續貶至0.2182，倘若和今年1月19日的0.2405近半年來最高點的匯價相較，近五個月多月來，日圓貶值近10%。

以今日日圓換匯價格來看，10萬新台幣可換45萬8295日圓，相較於近半年來最高點0.2405元的匯價，10萬新台幣可換41萬5800日圓，等於民眾同樣換匯10萬日圓，但若是今日換匯，就可比今年1月現賺近4萬3千日圓，等值約新台幣9300多元，等於已可換到一張台灣到東京的機票、二晚平價旅館住宿費自由行三天兩夜行程，近半年來日圓匯率「急貶」之劇烈由此可見，受惠最大的則是民眾赴日旅遊成本降低。

大型行庫高層指出，日圓匯率貶到145日圓兌1美元的價位，是非常重要的指標性關卡，因此這個時候的量「可以多買一些」，也就是說，民眾不用再等還有沒有新的「谷底」，現在就可開始進場放大低接的日圓部位。

這位高層也建議，不見得要直接換日圓現鈔，倘若並非馬上就要出國，而是要再等一、二個月，可先開立日幣存款帳戶，用即期匯率換匯先存入存款帳戶，等要出國時再付手續費換成現金，反而會比直接換現鈔更加划算。

日圓今日貶破145兌1美元的指標關卡之後，也帶動亞幣競貶，人民幣匯價盤中亦一度失守7.26元，創下近七個月來的新低。