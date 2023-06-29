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一銀助攻淨零排放 主辦榮成紙業86.65億連結 ESG 聯貸

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行統籌主辦榮成紙業86.65億元連結ESG聯貸，於6月28日完成簽約，圖為榮成紙業彰化二林廠。圖/第一銀行提供
第一銀行統籌主辦榮成紙業86.65億元連結ESG聯貸，於6月28日完成簽約，圖為榮成紙業彰化二林廠。圖/第一銀行提供

第一銀行統籌主辦榮成紙業股份有限公司7年期新台幣86.65億元聯貸案，已辦理簽約，聯貸案由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，華南銀行、土地銀行及臺灣銀行擔任共同主辦銀行，並邀集台灣企銀、兆豐銀行、農業金庫及彰化銀行等金融機構參貸，本案認貸金額達93.582億元，認貸比率135%，最終簽約金額為86.65億元。

榮成紙業目前於大中華區建有四座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠 、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總產能385萬噸，位居亞洲前五大。

本次聯貸資金除用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金外 ，亦將運用於彰化二林廠設置SRF（Solid recovered fuel；固體再生燃料）生質能鍋爐及發電設備。

榮成紙業近年積極響應政府政策，擴大回台投資，繼2013年首度啟動「鮭魚返鄉計畫」及2019年「回台投資2.0」計畫，於去年再度啟動「回台投資3.0」計畫，加碼在台投資35億元，分成兩部分進行，第一部分針對南崁及神岡綠色包裝廠之產線自動化及智慧化升級改造，第二部分則規劃於彰化二林廠建置使用SRF生質燃料之鍋爐及發電設備，以降低煤炭等化石燃料使用，達到廢棄物資源化的目標。　

榮成紙業以落實循環經濟模式為營運核心，積極打造環保科技、低碳造紙及綠色包裝生產線，預計今年湖北新機投產35萬噸後，兩岸低碳造紙總產能將達420萬噸；紙箱神岡廠及長沙廠陸續投產後，綠色包裝總產能將增至15.6億平方公尺。

已於2022年啟動全營運據點碳盤查及產品碳足跡盤查，目標為完成2050淨零排放之目標。

榮成紙業 第一銀行

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