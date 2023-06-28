永續金融與影響力投資學院成立 王儷玲：做台灣ESG推手

「永續金融與影響力投資學院」今（28）日正式成立，希望推動永續文化，協助台灣企業數位轉型。院長王儷玲表示，永續金融是未來金融產業的重要趨勢，也是台灣永續企業文化的推手。希望透過學院的教育、研究、推廣等多元功能，協助台灣企業數位轉型，並在國際舞台上展現台灣ESG永續金融的實力。

王儷玲表示，永續投資已經成為主流，2025年全球ESG資產將占超過三分之一全球總投資管理資產，且大型退休基金、主權基金與保險公司紛紛擁抱ESG並支持淨零減碳，例如挪威主權基金的低碳綠能永續投資、日本GPIF退休基金對ESG指數進行投資、蘇黎世保險的影響力投資，及區塊鏈綠色碳權ETF與碳交易市場的興盛，台灣轉型刻不容緩，而改變台灣需要從「永續金融」開始，透過綠色金融，將以「科技力+數據力+創新力」協助企業建立淨零減碳生態系。

王儷玲指出，台灣2023年通過《氣候變遷因應法》開始徵收碳費，而碳權交易所預計2023年7月底上路，初期交易標的由國外碳權先上路，未來台灣的「碳權」若要成為可交易的金融商品，必須在現有的金融法規內建立相關明確制度與會計項目。而未來台灣碳權交易所進行的碳權轉移能否被課徵碳邊境稅的國家承認，將會是該市場存在與否的最核心問題，因此台灣碳交易必須走向國際市場。

其中，金融機構提供的綠色金融服務未來將扮演重要角色協助企業與民眾落實減碳計畫，透過建立生態系平台協助企業與個人申請碳權認證，如碳權存摺、碳點數、碳幣等，並協助進行碳交易，實現減碳影響力。

王儷玲舉2大案例作說明，第一是永豐餘攜手三家銀行（中信、台新、兆豐）與億科國際、合流科技共同建立「區塊鏈供應鏈創新聯盟」，以科技打造的「區塊鏈供應鏈金融平臺」，提升供應鏈運籌效率，並落實ESG永續價值鏈。讓企業、銀行、供應商或客戶能更有效率的撥款，除了可減少線上交易風險，減少紙本文件作業，更符合ESG社會責任。第二就是VISA+COMMEET，透過發行銀行企業卡，一次做好帳務管理及碳盤查。

王儷玲呼籲，政府可設立國家級影響力基金，例如瑞典等國用政府國家基金方式，針對ESG包括婦女、貧窮、教育等議題，用國家力量成立基金，不只是現階段主要是協助新創，也希望透過影響力基金，解決整體國家問題。另外，我國政府基金是用委外方式投資ESG，例如投資股票或國外市場，但整體來看並沒有「改變台灣」，她認為，投資應該回到台灣，讓保險公司、退休基金直接來投資，但這部分牽涉到法規問題，希望能有解套，而學院也預計在年底前公布可以著手的事項。

永續金融與影響力投資學院執行長謝明華指出，學院是線上虛擬的，符合未來元宇宙發展的趨勢，這也是學院與資策會合作，帶入數位科技的好處，未來也是視市場需求，開出相對應的課程。他也呼籲，由於現在是以民間的力量來發起，如果政府願意加入，力量一定會更大，對整個產業的發展也是正向的。

永續金融與影響力投資學院是由國立政治大學金融科技研究中心、台灣金融分析專業人員 (CFA) 協會、台灣影響力投資協會與中華民國退休基金協會共同成立，以積極推動永續金融與影響力投資為重要使命。學院提供多元的服務項目，透過舉辦教育訓練及認證課程、研討會、座談會、工作坊、Podcast等方式進行教育推廣工作，培養跨領域且具有專業知識的ESG投資專業人才。同時，永續金融學院也將進行永續金融主題研究，發表專案研究成果，並提出產業發展與政策建言。

學院領航團隊由政大金融科技研究中心主任王儷玲擔任院長，退休基金協會巫慧燕理事長、台灣影響力投資協會吳道揆執行長、CFA協會黃昭景理事長擔任副院長。此外，永續金融學院也邀請國際知名ESG標竿金融集團和資產管理公司、國際認證機構、四大會計師事務所、科技資訊公司、金融投資公司、學術界知名教授等擔任共同推動單位與諮詢顧問，期望整合不同永續專業領域的經驗與智慧，聯手打造永續金融推廣平台。