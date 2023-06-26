台壽徵員影片 號召自家人

「自家人，真好」影片全臺首播！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽今（26）日推出徵員影片「自家人，真好」，號召具有相同DNA的新世代成為自家人，共同攜手打拚。

影片改編自台灣人壽保險顧問真實故事，由臺灣廣告界首位獲坎城國際創意節金獅獎導演羅景壬操刀，透過平凡卻有溫度的日常，呈現保險顧問長相左右的感動服務，傳遞中國信託We are family的品牌精神。

「自家人，真好」影片從母親的視角，看見身為台灣人壽保險顧問的女兒，與客戶間暖心互動與互信，每一次全力以赴，自然流露對客戶的愛與責任，母親從不解、不捨轉為欣慰、驕傲，見證女兒成長故事；而女兒煨煮魚湯、照顧客戶本事，一點一滴傳承母親守護家人。

台灣人壽總經理莊中慶表示，保險的意義，就是提供客戶最及時的依靠與守護；保險不只是一份事業，更是一輩子承諾，家庭與社會安定力量，台灣人壽藉影片向每一位保險顧問致敬，更要尋找具備待客如親DNA的新世代，成為台灣人壽「自家人」。

「自家人，真好」故事原型來自台灣人壽保險顧問們，從內部海選徵件與保險顧問的深度訪談，募集上百件溫暖感人的故事與反饋，讓影片更貼近保險顧問的真實生活。此片由羅景壬執導，刻劃保險顧問疼惜家人、為客戶奔波、長相左右的身影。

台灣人壽成立75周年，不僅是全臺第一家壽險公司，更首創第一張年金險、全球首張B肝弱體保單、首張健康管理外溢保單等多項先例。台灣人壽今年75周年慶除推出年度徵員影片，亦攜手素有漫畫諾貝爾獎美譽的「日本國際漫畫賞」金賞及銅賞得主韋蘺若明及凱子包，「畫」說更多台灣人壽保險顧問與保戶間的暖心故事，以網路短篇漫畫與年輕世代分享。即日起台灣人壽讚官方粉絲團留言分享「自家人，真好」徵員影片最感動片段，有機會獲得台灣人壽75周年限定好禮。