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一銀：房市量縮價緩跌

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中央銀行上周祭出第五波選擇性信用管制，限縮特定地區第二戶房貸成數最高七成，第一銀行總經理李嘉祥表示，此舉將繼續引領房市軟著陸，他並以「量縮價緩跌」形容房市未來的格局，認為將更確立這個方向。

李嘉祥表示，過去低利率的環境已經不存在，加上平均地權條例子法將於七月一日上路，房市投資客應該會逐步絕跡，未來房市也更加確立將以自住客為主，一銀也將持續以自住客群為首要目標的房貸策略。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超指出，台灣升息的幅度並不像南韓那麼劇烈，相對於南韓因劇烈升息導致房價下降百分之十五至廿，這在台灣不會出現，雖然下半年成交量會繼降，但房價則仍不會明顯下滑。

林啟超說，不論升息或選擇性信用管制，或是平均地權條例新制，對房市的影響主要反映在成交量的萎縮，因為不論是法令面，資金面的（銀行貸款），都會相較過去更嚴格，對買房大家會思考更多。

至於價格，林啟超認為不太容易下來的原因主要有二，一是台灣主要都會區不分年齡層，仍有很多人等著買房，二是成交期間會拉長，但不代表不會成交。

信用 成交量 南韓

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