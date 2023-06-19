台新人壽推2大台幣利變型保單 創造退休現金流

中華民國退休基金協會指出，國人退休規劃面臨長壽、通膨、醫療與投資四大風險，其中「活得比預期還要久，造成退休金不夠」的長壽風險是國人在退休規劃時的最大隱憂。台新人壽董事長蔡康表示，如果沒有打造穏健的退休財務計劃，長壽非但不是祝福，反而有可能落入極大風險；為協助民眾抵抗長壽可能伴隨的財務風險，台新人壽特別推出以台幣計價的「台得利利率變動型還本終身保險」，透過年年領回生存保險金的機制，創造穩定現金流；同時推出「台金旺利率變動型終身壽險」，第四年起透過逐年遞增的保額，滿足需要同時兼顧資產累積與傳承的民眾，讓退休規劃更完善。

根據國發會資料顯示，台灣將在2025年進入超高齡社會，除了長壽風險，通膨也是民眾退休規劃時擔憂的變數，因為通膨不僅對現在生活產生影響，更多人擔心辛苦準備的退休資產縮水、實質購買力下降，無法支應將來退休生活。蔡康強調，退休後經濟來源以儲蓄為基底結合穩健投資，保險保障更是不容疏漏，除了健康醫療之外，身邊已小有積蓄，或趁年輕有穩定工作時，投保利率變動型還本終身保險是抵禦風險的好選擇。

台新人壽新推出「台得利利率變動型還本終身保險」，提供0至80歲保戶每屆保單週年日，即可年年領取生存保險金至109歲，還有機會領取增值回饋分享金，創造雙現金流，滿足民眾創造可穩當定期領取收入的需求，還能享有景氣上升時額外獲利的機會；保單有效期間內，更提供年滿16歲的保戶大眾運輸工具意外傷害身故保險金，讓退休規劃也能兼顧意外風險，保障更周全。

保險最常見的退休準備工具之一，就是以資產累積為主的利變型壽險。台新人壽此次同時推出「台金旺利率變動型終身壽險」躉繳型商品，提供退休規劃雙重的選擇。該保單投保年齡從0至82歲，從第四年起保險金額逐年遞增，加速資產累積效果，且透過該商品本身的宣告利率機制，有機會再享增值回饋分享金，第七保單年度以後可選擇現金給付，讓退休可運用的資金更靈活，除了財富回饋外還有壽險保障可照顧家人。

在國人餘命不斷延長的現況下，退休規劃除了需要及早準備外，不論是提供穩定現金流，或是加速資產累積，依規劃目標選擇合適的利變型保險商品，不僅是對抗退休財務風險的好選擇，還能兼顧家庭的責任，在多變的世局中安穩建構美滿人生。