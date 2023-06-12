新光金增資壓力 浮上檯面

新光金上周五（9日）股東會後變天，新任金控董事長陳淮舟等新經營團隊陸續就位，火燒屁股的將是新光人壽6月底資本適足率（RBC）恐將低於200%法定標準，據瞭解，金管會最快將在6月底前約談新光金、新光人壽董總，最關鍵的就是增資一事。

據透露，金管會將約談新經營團隊，聚焦三件事，一、了解新光金未來經營方針，二、財務狀況，尤其是6月半年報，新壽RBC恐會低於200%以下，甚或衝擊連金控CAR都可能逼近100%法定邊緣，一旦財務比率未達標，就需增資，三、人事更迭後需穩定，不能影響存戶、保戶與投資人信心，營運需穩定。

據資料顯示，2022年底新光金資本適足率僅107.5%、新壽RBC僅213.6%，全都僅在法定的及格邊緣。

新壽內部預估6月半年報、RBC勢必跌破200%，官員直言「迫在眉睫的，應是新壽6月底的增資問題，才能再來談選後改革，優先順序應該要搞清楚。」

新壽今年因持續虧損，資本更加脆弱，也導致避險成本走揚、外匯準備金不夠充裕、投資收益又不好，惡性循環下，讓新壽獲利欲振乏力，金管會過去已要求新壽每年因應高利率保單做補強60億元增資，如今顯然更加不足。

據了解，新光金在吳東進當家時代，金管會曾要求「再多增資一點」但卻未果，官員說，現在換人當家作主，將會找新經營團隊談增資這件事。

知情人士指出，已讓出經營權的吳東進，傾向由新團隊的董、總座，共同商討出合理的增資及財務計畫。至於新光金新任董事成員則表達，若金管會要求到會說會或提出計畫，一定遵照辦理。

對於未來大股東是否配合增資，新光金表示，過去吳東進任董事長時期，已為新光金增資372億元，未來將由新的經營團隊進行相關規畫。

依時程，一旦新壽6月半年報RBC低於200%法定標準，金管會將在8月、半年報出爐前發函提改善計畫，9月底新壽需提出具體計畫、並依計畫執行；市場粗估，若新壽RBC要拉到200%以上，可能得掏百億元資金。

對此，新光金表示，雖然5月新壽因為避險成本仍在高檔，導致單月虧損24.4億元，不過5月的淨值有些許回升，對於RBC的表現有益，至於半年報是否面臨跌落200%壓力，新光金主管表示，尚未計算，無法得知，不過新光金年年依照進度為新壽增資，且新壽一直有計畫透過販售CSM（契約服務邊際）商品，目前每年以300億元為目標，十年就有3,000億元，等於增加未來增資的實力。