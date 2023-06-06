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日經：國壽與台壽共承諾投入1.76億美元於私募股權基金

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日經新聞報導，國泰人壽已承諾投資逾1.4億美元，於兩檔私募股權基金。 國壽／提供
日經新聞報導，國泰人壽已承諾投資逾1.4億美元，於兩檔私募股權基金。 國壽／提供

日經新聞報導，台灣國泰人壽與台灣人壽已同意共投入1.76億美元，到四檔私募股權基金。

日經發自菲律賓宿霧、引述申報資料的報導指出，國泰人壽已承諾投入6,000萬美元到KPS Special Situations Fund VI A，另投入8,000萬歐元（8,600萬美元）於CVC Capital Partners IX。

KPS Special Situations Fund XI A是由KPS資本合夥公司管理的思母ˋ股權基金。KPS資本合夥公司主要是在基本原料、消費品品牌、醫療照護產品、汽車零件、資本設備及一般製造商等各類製造和工業公司，從事控股權投資。據報導，KPS正尋求為最新一檔主要投資基金籌得80億美元，並設定上限為100億美元。

另一方面，CVC Capital Partners IX是歐洲私募股權巨擘CVC資本合夥公司的最新一檔收購基金，希望籌得約250億美元，將聚焦於投資北美和歐洲。富邦人壽也在5月承諾投入約7億美元於這檔基金。

此外，台灣人壽揭露承諾投資2,000萬美元於Crestview Partners V（境外）、及1,000萬美元到TA XV-B。Crestview Partners V是價值取向的紐約私募股權業者Crestview合夥公司，所成立的最新私募股權平台。Crestview主要聚焦於媒體、工業及金融服務業，管理總資本承諾超過90億美元的資金。

TA XV-B則是全球成長私募股權業者TA Associates成立的第15檔旗艦基金，可能持續支持科技、醫療照護、金融服務、消費者及商業領域內有獲利、且成長中的公司。

國泰人壽

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