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華南金揭露美債投資部位1290億元 認為美債危機短期內會落幕

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金下半年仍將加碼美債。圖／華南銀行提供
華南金下半年仍將加碼美債。圖／華南銀行提供

華南金控今日在首季法說會上揭露，目前華銀投資的美債部位為等值新台幣1290億元，即將到期的美國債券並沒有很多，儘管近來十年期債券利率已從3.5%提高至3.7%，使債券部位也會面臨評價壓力。美債危機的協商應可望在最後一刻順利解決問題。華南金下半年仍將加碼美債，而且鎖定5年期內的浮動利率債券加碼。

華南金在法說會上也揭露，SWAP（換匯交易）今年首季實現可觀的收益達19.4億元，較前一季的15億元，季增率達24%。

華南金在法說會上分析，因為美國聯準會升息已近尾聲，使債市最大利空緩解，下半年的投資策略，一樣會評估殖利率波動，高檔加碼。華銀對此也進而指出，在原本固定利率債券之外：「也會增加浮動利率占比」，尤其以往華銀所持有的浮動利率債，部位較少，為增加穩定的淨利息收入比重，因此，以往浮動利率占比較低，現在會拉高，公司債也會拉高，且會以短天期的5年期以內債券優先。

對於房貸業務的表現，華銀副總李宗賢則指出，首季房貸業務略減，主要由於市場景氣變化，例如包括前四個月六都房屋成交量減少24%，這些都有影響，但華銀仍會積極爭取優質房貸業務，尤其會聚焦整批型房貸。

華銀並分析未來房市景氣，認為主要問題仍在於買方觀望，賣方不願降價，成交量萎縮，同時房價也會修正，尤其以供給量大、漲幅大的地區，修正壓力尤大。

在台股投資方面，華銀指出，去年一整年股息收入13億元，今年也以此為目標；且由於今年經濟放緩，所以操作策略上隨時檢視個股基本、技術，選擇「抗景氣循環」股，而且有ESG屬性標的也會納入投資考量。

對下半年景氣展望，華銀評估，由於全球供應鏈重組，將對出口產業帶來效益，例如科技業，像近來市場矚目輝達下大單到台積電，類似這種情況，在下半年挹注股市相關產業表現，但另一方面，房市的影響則是國內內需市場的主要變數，還有就業情況，下半年經濟表現可能「外熱內冷」。

華銀 債券 華南金控

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