京城銀股東會改選董事 增加女性董事提升公司治理

京城銀行（2809）於今日上午九時，假京城銀14樓大禮堂舉辦2023年股東常會，由董事長戴誠志主持，會中承認2022年度營業報告書、財務報表、各項討論事項，以及2022年度盈餘分配案，決議配發每股1.1元現金股利，並順利選出董事七名（含獨立董事三名）。以前一日(5/22)收盤價36.3元計，現金股息殖利率逾3.03％，訂於6月7日為除息交易日，6月30日完成現金股息發放。會中同時採視訊輔助方式召開，透過集保結算所視訊會議平台，讓所有欲參加股東會的股東能充分行使其權利。

京城銀此次股東會依公司章程規定，票選出一般董事4席及獨立董事3席，獨立董事占比高達43%，新當選一般董事包括天剛投資代表人戴誠志及代表人蔡炅廷、富強投資代表人歐慶順及代表人莊伊麗，獨立董事則由陳肇隆、侯全富及吳炳松擔任，後續亦召開臨時董事會推舉戴誠志續任董事長，蔡炅廷續任副董事長。此外，本屆董事會成員組成包含女性董事一名，將進一步強化董事會的多元性，帶來更多面向的思考觀點。

京城銀2022年度累計稅後純益22.1億元、每股稅後純益(EPS)1.98元，淨值報酬率(ROE)4.84％、稅後資產報酬率0.61％。資產品質在審慎的風險管理與授信政策下維持一定水準，截至2022年底逾放比率0.02%、呆帳覆蓋率8,870.25％，優於同業平均。

資本水準方面，截至2022年底止，全行總資產規模達3,799億元，資本適足率為14.05%，第一類資本比率為12.92%。2023年3月獲惠譽國際信用評等公司評定京城銀國內長期評等為「A+(twn)」，展望為「穩定」，評等的確認與穩定展望，也反映京城銀將維持適當的風險概況、充裕的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況。

近期台灣證券交易所公佈第九屆公司治理評鑑結果，京城銀於928家受評上市公司中脫穎而出，並連續六年入列前5%企業，成績斐然。顯示京城銀不僅追求營運績效的穩定，亦重視能否替股東及各利害關係人創造長期價值。