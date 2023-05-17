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中信上櫃ESG 30ETF 17日正式成立 手握一籃子上櫃藍籌股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中信上櫃ESG 30（00928）5月17日正式成立，擬訂5月24日掛牌上櫃，可望為櫃買市場帶來新氣象與新活水。中信上櫃ESG 30（00928）經理人張嘉祐表示，根據歷史統計，股性較活潑的上櫃指數，反彈動能也較為強勁，當前的震盪更能讓投資人找到相對低點買進好時機，入手中信上櫃ESG 30 ETF（00928）的反彈感受度也會更強烈。

根據Bloomberg統計，自2003年3月以來，台股共經歷五次波段漲幅，上櫃指數五次的上漲幅度均高於臺灣加權指數，平均五次漲幅差距約34.5%，最近一次築底反彈時間落在2020年新冠疫情爆發至2021年底，上櫃指數漲幅高達130%，相較臺灣加權指數110%，高出20個百分點。（以上指數報酬率僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。）

觀察上櫃指數產業分布，以半導體產業30.2%最多，影響上櫃指數走勢最深。張嘉祐表示，上櫃半導體產業月營收年增率並未再向下破底，方向也正隨庫存調整同步改善；產業淡季通常都落在每年第1季，但上櫃半導體業今年第1季營收表現不俗，較去年第4季成長133.72%，而上市半導體則出現負成長，由此可見，上櫃半導體營收在產業仍在庫存消化階段，已率先反彈回穩。

據CMoney統計，截至5月15日，上市櫃各產業2023年以來，走勢表現大致相同，上櫃平均漲幅達17%，高於上市指數13%，其中上櫃生技醫療指數、電腦及周邊指數、貿易百貨等產業，分別上漲20%、18.7%、18.6%，較大盤來得亮眼，主要動能來自於疫後復甦，帶動全球需求提升，帶動台廠的訂單量。（以上指數報酬率僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。）

張嘉祐指出，上市與上櫃產業與個股分布較為不同，可作為投資人於類股輪動、循環性產業投資的參考依據，先前領漲上櫃指數的資訊服務、半導體產業，經先前一波大漲後，近期稍作回檔休息，此時的低點，也為投資人提供一個較好的進場布局時點。

張嘉祐表示，受到經濟衰退疑慮影響，股市上下動盪難以倖免，但也提供投資人逢低買進、波段操作的契機，尤其當經濟環境進入「L」型打底階段，亞洲地區復甦動能也較為強勁，當基本面出現轉折時，股市的買點訊號也逐漸浮現。中信上櫃ESG30ETF（00928）擁有上櫃股票的活潑特性，成分股更嚴選30家上櫃優質企業，在充滿不確定的環境當中，更應選藍籌股作為核心配置，若下半年景氣有望復甦、基本面出現反轉時，擁有一籃子上櫃藍籌股的中信上櫃ESG30ETF（00928），反彈力道有望更強、更有力。

近20年上市櫃平均漲幅差距
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半導體 中信

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