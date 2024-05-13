台電：確保核能安全若有共識 再提成本分析計畫
產業界近日對核電延役議題討論熱絡，台電今天表示，未來電源結構規劃需多方討論，台電的責任是確保核能安全，待取得國會、社會共識後，台電將再提出成本分析等計畫。
和碩董事長童子賢提核電占比3成，在野黨也要修法解套核電延役，台電副總蔡志孟今天接受媒體訪問表示，未來電源結構規劃是否要納入核電，需多方討論，因要確保運轉安全，包含地震評估。
再者，只要有核電就有核廢料，若核廢料無法處理，燃料池滿狀態下，即使延役也沒電可發，因此需經過國會、社會共識後，再檢討延役、啟動事宜。
他強調，一切要看國會最終結果與社會共識，台電責任是確保核能安全，若有共識，屆時該提的成本分析等計畫都會提出。
此外，受鋒面影響，昨天傍晚北部地區發生雷雨，部分地區因此發生停電，台電表示，受雷雨影響，容易造成設備故障或線路斷線，近年台電也加強電網的投資，2017至2024年的電網投資金額較2009年至2016年還多，並非如部分立委所質疑的未重視電網韌性。
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