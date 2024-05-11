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首季實質經常性薪資 連3年倒退

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒／台北報導
加薪不敵通膨怪獸，剔除物價因素後，首季實質經常性薪資四萬三千○九十九元，年減百分之零點零九，連續三年同期都是負成長。本報資料照片
加薪不敵通膨怪獸，剔除物價因素後，首季實質經常性薪資四萬三千○九十九元，年減百分之零點零九，連續三年同期都是負成長。本報資料照片

主計總處昨天發布三月受僱員工薪資及人數，一至三月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬六千○三十元，較上年同期增加百分之二點二五，總薪資增加百分之三點二四；但剔除物價因素後，實質經常性薪資為四萬三千○九十九元，年減百分之○點○九，連續三年同期都是負成長，意味著企業加薪仍不敵通膨怪獸。

主計總處統計，三月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為四六○六二元，較上月增加百分之○點三三，較上年同月增百分之二；獎金及加班費等非經常性薪資六六五六元，合計後總薪資平均為五二七一八元，較上月減少百分之三十五點四三，原因是上月部分廠商發放年終及績效獎金。

累計一至三月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬六千○三十元，較上年同期增加百分之二點二五，總薪資七二二六三元，年增百分之三點二四；但剔除物價因素後，實質經常性薪資仍然是負成長、年減百分之○點○九。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，受基本工資調升及廠商調薪影響，今年第一季經常性薪資年增率百分之二點二五，創近六年次高，但第一季的消費者物價指數（CPI）約百分之二點三四，因此實質經常性薪資依舊年減百分之○點○九，連續三年第一季皆呈負成長。

主計總處指出，全體受僱員工薪資為各行業平均結果，從行業別來看，三月以金融及保險業經常性薪資六萬八千六百九十八元、出版影音及資通訊業六萬七千○五十八元相對較高；製造業四萬三千九百一十七元、住宿及餐飲業三萬四千二百四十九元、其他服務業（含美容美髮按摩等）三萬五千七百四十二元則相對較低。

加班費 消費者物價指數 薪資

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