首季實質經常性薪資 連3年倒退

台灣當前的電力危機已無法再被掩飾而是不爭的事實，其間，雖民進黨政府親派經濟部政次領軍台電董事長，都無法解決台電當前缺電的困局，為此，在4月15日傍晚，台電先後有四部重要發電機組密集出現跳機，再加上沒有太陽能等再生能源的支援下，台電的備轉容量率不到3%，在此緊急的情況下，媒體以「台積電（2330）也出手救援！台電四部發電機組跳機 今晚北台灣差一點大停電」為標題，報導此一緊急事故。

2024-05-10 19:03