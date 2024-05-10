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核一室外乾貯終於獲准 台電：會盡快施工

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核一室外乾式貯存場水土保持計畫卡關長達11年，今終於放行。圖／聯合報系資料照片
核一室外乾式貯存場水土保持計畫卡關長達11年，今終於放行。圖／聯合報系資料照片

台電核一廠室外乾式貯存場在被新北市政府卡關11年後，雙方達成和解，新北市10日在法院限定時間內核定核一室外乾貯水保計畫，台電表示，後續將依程序向新北市政府通知施工，盡快完成啟用，展開核廢料處理工作。台電同時呼籲，核二乾貯設施部分，也請新北市政府支持推動。

台電指出，核一廠室外乾貯水保計畫於99年核定，102年竣工檢查時，新北市府認為施工結果與設計圖不符，台電向新北市府提出變更設計，歷經多次送審，新北市府仍未予核定，台電因此向農委會（現農業部）提出訴願，並向法院提起訴訟。

經法院審理，釐清相關技術爭議後，台北高等行政法院112年3月16日判決新北市府應予核定。但因新北市與台電公司對於核定仍程序有疑慮，經台北高等行政法院建議雙方進行行政調解，今年4月1日調解成立。

今年4月19日台電將6份水保變更相關書圖，陳經濟部核轉新北市府，新北市府並於10日核定，依調解結果，完工期限是自台電開工通知起算3年。台電後續將依程序向新北市府提出開工通知，以期儘快完成啟用。

目前核二乾貯進度，還停留在紙上作業，台電已取得「營建工地逕流廢水污染削減計畫」的核准，但因為遲無法施工，向新北政府農業局提出「水土保持計畫相關期限展延申請」也未獲核准，因而衍生「水保開工期限展延」、「水保完工期限展延」、「水保申報開工」3項訴訟案，目前均在法院審理中。

台電表示，核廢料一直放在爐心及用過燃料池並非是理想狀態，如今核一乾貯已獲推動進展，核二乾貯設施的部分期待早日獲得新北市府支持推動。

台電 核一 核二

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