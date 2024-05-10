電子零組件業復甦強 3月加班工時衝上24小時14年來最高

外界關注製造業景氣復甦狀況，根據主計總處10日公布資料顯示，3月製造業加班工時15.9小時，年增0.2小時。對此，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，15小時代表產線需求算強了，而涵蓋半導體產業的電子零組件製造業復甦力道尤其強勁，3月加班工時衝上24小時，為近14年最高水準；年增5小時，則是近五年來單月最高。

至於整體製造業勞動市場是否已經走出谷底？陳惠欣指出，觀察製造業景氣，可從受僱人數、加班工時二大指標觀察，3月製造業受年後轉職潮影響，受僱人數月減2,000人，和去年同期相比也減少，不過加班工時連續九個月上升，顯示製造業景氣成長動能有在改善，只是復甦力道較緩。

陳惠欣還提到，製造業加班工時已連續九個月上升，主要是受到去年下半年以來，隨著人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求增加，且景氣成長動能持續改善中，廠商先以加班工時來因應產能需求，但目前製造業受僱人數尚未回到之前水準，3月仍月減2,000人，年減則是4.1萬人。

陳惠欣表示，製造業景氣復甦動能確實存在，但並不明朗，相關指標也還沒有完全恢復。不過，AI商機強勁，明顯帶動電子零組件製造業3月加班工時。

根據主計總處資料顯示，電子零組件製造業加班工時也是連續九個月增加，是帶動整體製造業加班工時成長的主要力道。

陳惠欣說，電子零組件製造業已明顯復甦中，但該業別受僱員工人數3月仍是年減1.1萬人。不過，整體來說，已往好的方向發展。

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