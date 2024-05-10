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芬蘭OL3發電成本 台電：1度3元
近來關於重新納用核電的討論度愈來愈高，包括和碩董事長童子賢日前提議核一、核四裝置芬蘭ＯＬ３新型核電廠，可提供穩定電力及降低電價；對此，台電表示，該發電機組延宕十二年才完工，經試算一度電成本將近三元。
台電發言人副總蔡志孟昨日表示，芬蘭這處ＯＬ３核電廠的機組延宕十二年才完成，中間還發生飼水葉片裂掉事件，最後完工成本是原興建成本的三倍，試算結果一度電成本將近三元。
不論未來核能是否繼續運轉，蔡志孟說，須考慮兩項前提，一是核能安全，二是核廢料能否處理。
據台電數據，對外購電平均四元，其中風力發電六點六七元，太陽光電四點九三元。很顯然芬蘭ＯＬ３新型核電廠一度電將近三元的成本，仍比台電對外購電的成本來得低。
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