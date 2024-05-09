桃園頻傳停電引民怨！能源署力挺台電：全世界沒有復電速度那麼快的

桃園市近期頻傳停電事故，引發民怨，不過，經濟部能源署對台電快速的復電能力表示讚許，能源署主秘蘇翁素真9日表示，每件停電事故台電都快速處理，全世界沒有復電速度那麼快的，台電真的很辛苦，要體諒台電、共體時艱。

台電9日舉辦2024節電啟動記者會，經濟部能源署主秘翁素真應邀出席並致詞，他為台電因近期頻發停電事故而被砲轟叫屈，最近停電是因為電力意外事故造成，台電真的是委屈了，這不是台電缺電的問題，而且停電後，台電很快速地處理，有目共睹，「全世界大概沒有人可以像台電復電速度那麼快，大家可以去比較」，「台電真的是很辛苦，大家要能夠體諒台電，要在有限的時間內去做這樣的處理（復電），希望大家能共體時艱」。

台電並未否認桃園近期無預警停電次數確實較多，但強調停電事故與缺電是不同情況，台電發言人副總蔡志孟表示，停電事故是區域性的，不論是設備問題還是外力影響，造成的是區域性的短暫停電，如果是缺電，那麼即使是把設備修好，還是會無電可供。

蔡志孟說，停電事故確實造成民眾用電不便，台電也非常抱歉，但面對每次停電，台電同仁都是第一時間趕赴現場幫用戶恢復用電。

桃園市的停電次數近幾年來已下降很多，蔡志孟表示，桃園停電次數已從1年7、8百次降至去年2百多次，台電改善有成效，未來也會繼續努力，今年4月停電次數確實有比較多，但已加派人力巡檢，改善不良設備，逐步檢修後，可使停電次數再降低。

至於近期停電集中桃園的原因，台電否認停電故事集中在桃園，蔡志孟說，只是桃園停電的見報率較高而已，全國饋線有1萬257條，桃園就有1109條，占比十分之一，比例相當高，桃園用戶也多，可能發生停電事故的機率會比較高一些。

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