快訊

國1北向機場系統出口小客車追撞吊車 接國2東向匝道管制封閉

這感覺母湯！德德粉嫩濃妝網驚「有黃子佼的錯覺」：差點嚇到退追

桃園頻傳停電引民怨！能源署力挺台電：全世界沒有復電速度那麼快的

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
雖然近期桃園市停電事故頻傳，但經濟部能源署主秘翁素真對台電復電速度加以讚許，認為復電速度全世界無人能及，呼籲大家體諒台電，並共體時艱。記者陳儷方／攝影
雖然近期桃園市停電事故頻傳，但經濟部能源署主秘翁素真對台電復電速度加以讚許，認為復電速度全世界無人能及，呼籲大家體諒台電，並共體時艱。記者陳儷方／攝影

桃園市近期頻傳停電事故，引發民怨，不過，經濟部能源署對台電快速的復電能力表示讚許，能源署主秘蘇翁素真9日表示，每件停電事故台電都快速處理，全世界沒有復電速度那麼快的，台電真的很辛苦，要體諒台電、共體時艱。

台電9日舉辦2024節電啟動記者會，經濟部能源署主秘翁素真應邀出席並致詞，他為台電因近期頻發停電事故而被砲轟叫屈，最近停電是因為電力意外事故造成，台電真的是委屈了，這不是台電缺電的問題，而且停電後，台電很快速地處理，有目共睹，「全世界大概沒有人可以像台電復電速度那麼快，大家可以去比較」，「台電真的是很辛苦，大家要能夠體諒台電，要在有限的時間內去做這樣的處理（復電），希望大家能共體時艱」。

台電並未否認桃園近期無預警停電次數確實較多，但強調停電事故與缺電是不同情況，台電發言人副總蔡志孟表示，停電事故是區域性的，不論是設備問題還是外力影響，造成的是區域性的短暫停電，如果是缺電，那麼即使是把設備修好，還是會無電可供。

蔡志孟說，停電事故確實造成民眾用電不便，台電也非常抱歉，但面對每次停電，台電同仁都是第一時間趕赴現場幫用戶恢復用電。

桃園市的停電次數近幾年來已下降很多，蔡志孟表示，桃園停電次數已從1年7、8百次降至去年2百多次，台電改善有成效，未來也會繼續努力，今年4月停電次數確實有比較多，但已加派人力巡檢，改善不良設備，逐步檢修後，可使停電次數再降低。

至於近期停電集中桃園的原因，台電否認停電故事集中在桃園，蔡志孟說，只是桃園停電的見報率較高而已，全國饋線有1萬257條，桃園就有1109條，占比十分之一，比例相當高，桃園用戶也多，可能發生停電事故的機率會比較高一些。

停電 台電 桃園 節電 缺電

延伸閱讀

桃園統籌款6都倒數第2 市府：結合6藍委爭取中央支持桃園版財劃法

桃園停電頻繁 國民黨團要求卓榮泰上任即刻專案報告

頻繁停電是缺電？ 陳建仁駁：昨1.4萬戶停電因吊車碰到輸電網

台電是錯誤能源政策受害者！桃半月逾20起停電 張善政籲組專案小組追因

相關新聞

桃園頻停電 台電：供電有長程規畫、至2030年發電可淨增910萬瓩

桃園市近期頻繁發生停電事故，台電供電能力因此遭到更多質疑，台電今日對此表示，新增機組發電量高於退役的機組，遠程看到203...

童子賢提議核一核四改建芬蘭OL3發電機組 台電算出成本是1度3元

近來關於重新納用核電的討論度愈來愈高，包括和碩董事長童子賢日前提議核一、核四裝置芬蘭OL3新型核電廠，可提供穩定電力及降...

桃園頻傳停電引民怨！能源署力挺台電：全世界沒有復電速度那麼快的

桃園市近期頻傳停電事故，引發民怨，不過，經濟部能源署對台電快速的復電能力表示讚許，能源署主秘蘇翁素真9日表示，每件停電事...

提荷蘭OL3遭批「核電終結者」 和碩童子賢：新核電比舊核電好

和碩聯合科技（4938）董事長童子賢建議政府讓核二、核三延役，核一、核四場址剷平，並引進芬蘭的OL3（奧爾基洛托核電廠三...

KPMG 發佈2024Q1創投報告：創投態度依舊保持謹慎

KPMG安侯建業9日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，全球創投交易件數較上一季下降減少25%，特別是D+輪...

打詐專法今通過院會 未來七大產業需負防詐義務

行政院會9日通過「詐欺犯罪危害防制條例」草案，打詐專法將著重源頭防制特別課予金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。