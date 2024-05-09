KPMG安侯建業今日發布最新一季「創投脈動：全球創業投資分析」報告，結果顯示，全球創投交易件數也較上一季下降減少25%，特別是D+輪90件數，也就是企業即將邁入資本市場階段，相較上一季減少377件，減少近8成。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，第一季創投市場持續面對挑戰，包含缺乏退場、高利率和持續不斷的地緣政治不確定性，因而保持謹慎態度。

她認為，除了更嚴格審查潛在交易外，創投投資者也表現出不太願意提供過渡資金予現有投資組合公司，期望能促使新創企業更加重視削減成本和實現盈利目標。2024年第一季新創企業在7520筆融資交易案件中僅募集759億美元。

從產業別來看，人工智慧（AI）持續引起創投極大興趣，專注AI新創企業在所有關鍵地區都吸引超過1億美元投資，包括Anthropic（美國）、悅智安面（中國大陸）、Figure AI（美國）、Lambda（美國）、MiniMax AI（中國大陸）和Mistral AI（法國）。以產業為中心的AI解決方案為關鍵區域，如提高金融服務、法律和房地產效率等應用。

且第一季全球新誕生的獨角獸公司中有10家是專注於AI的新創企業。超過一半新誕生的獨角獸來自美國（Celestial AI、Together AI、Perplexity、Io.net、Figna AI、ElevenLabs），其餘還包括中國大陸（月之安面、妙盈科技）、法國（Mistral）和印度（Krutrim）。

此外，潔淨技術、健康和生物技術領域也引起投資者濃厚興趣。主因監管要求不斷增加（特別是在歐洲），以及愈來愈多地區優先考慮應用ESG相關服務。

第一季度除總部位於美國的社群媒體公司Reddit，在紐約證券交易所IPO籌集7.48億美元外，全球IPO市場持續平靜。簡思娟說，雖沒有預期Reddit的IPO事件會引起IPO大門敞開，但可能讓其他企業考慮嘗試IPO活動。

展望第二季，預期全球IPO市場將成為值得關注的主要領域之一，簡思娟表示，創投機構開始面臨來自有限合夥人的壓力，要求打開資金管道，顯示企業已準備好出場，本季度可能會開始出現企業掛牌IPO活動。另新創企業無法籌集額外資金而成為陷入危機併購、智慧財產權收購等收購方的目標。

地區別來看，美洲最大，有3205筆交易，達382億美元，當中美國就有2882筆交易，達366億美元。包括AI及機器學習新創Anthropic籌集40億美元、電池材料新創Ascend Elements籌集7.04億美元、機器人新創Figure AI籌集6.75億美元、專注於哮喘的生物技術新創Areteia Therapeutics籌集4.25億美元、生物科技新創Mirador Therapeutics籌集4億美元。

第二多的是亞洲，創投總筆數2305筆，金額達189億美元，其中以中國大陸3筆巨額交易驅動，包括電動車新創IM Motors籌集11億美元、悅智安面籌集10億美元以及太空科技新創Yuanxin Satellite籌集940美元。

歐洲創投總投資額小幅成長（1798筆交易，金額達179億美元），最大交易包括瑞典綠色基礎設施企業H2 Green Steel*籌集52億美元、英國金融科技Neobank Monzo籌集4.31億美元、法國AI及機器學習企業Mistral AI籌集4.15億美元、荷蘭零售電商企業Picnic籌集3.89億美元、法國電動車企業Electra籌集3.34億美元。

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