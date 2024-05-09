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連六紅…4月出口低於預期「表現像春天忽冷忽熱」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部昨（8）日公布4月出口374.8億美元，年增4.3%，雖連六紅，但表現低於預期。財政部統計處長蔡美娜形容，出口表現像春天忽冷忽熱，花雖開了、但下了一陣雨又是綠肥紅瘦，百花齊放的日子會往後延。

蔡美娜表示，各產業復甦步調存在分歧，不過4月出口值仍創歷年同月次高，目前看來景氣仍沿著復甦軌道前進，只是變數仍大，3月時多數業者補庫存，未必是長期需求，要看到訂單穩定、需求面堅定復甦，得再等等。

展望未來，蔡美娜認為，5月出口仍會呈現正成長、為連七紅，估出口規模落在387億至397億美元，年增7%至10%。

財政部統計，4月出口374.8億美元，年增4.3%；4月進口金額310.2億美元，年增6.6%。累計前四月出口1,478.1億美元，年增10.6%。

據財政部資料顯示，4月雖值產業淡季，且多數貨類接單欠佳，惟受惠於AI等新興科技應用商機熱絡，4月出口仍年增4.3%。其中，資通與視聽產品表現最亮眼，規模117.4億美元，成長達1.1倍。

不過財政部上月原先預估4月出口至少成長8%，且上看雙位數成長，結果不如預期。

蔡美娜分析，主要有三大多空交錯影響。首先是全球景氣雖好轉，但回溫動能偏向和緩；其次是AI商機強勁，但智慧手機或個人電腦復甦狀況不算太理想；最後是多數傳產貨類需求仍偏弱，且有來自國際競爭壓力，整體接單穩定度未明顯改善。

景氣 財政部

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