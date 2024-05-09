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工總理事長潘俊榮要核電 請願準總統賴清德

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
工總昨舉辦理監事聯席會，包括監事會召集人苗豐盛（左起）、行政院副院長鄭文燦、準總統賴清德、新任理事長潘俊榮、榮譽理事長許勝雄、苗豐強等與會。 記者潘俊宏／攝影
工總昨舉辦理監事聯席會，包括監事會召集人苗豐盛（左起）、行政院副院長鄭文燦、準總統賴清德、新任理事長潘俊榮、榮譽理事長許勝雄、苗豐強等與會。 記者潘俊宏／攝影

工總新任理事長潘俊榮昨（8）日代表產業界，當面向準總統賴清德「要核電」，他建議，新政府應重視核能、水電和缺工等議題，這些都是台灣能否能留住企業的關鍵。對於產業界的核電請求，賴清德未回應。

全國工業總會昨日舉行第13屆第1次理監事聯席會議，由新任理事長潘俊榮首次主持會議，並邀請準總統賴清德為新任理事長潘俊榮頒發當選證書。潘俊榮則以理事長身份致詞，並向賴清德喊話。

工總直接向準總統請命爭取核電，潘俊榮表示，全球有443座正在運作的核電廠，加上計畫中的一百多座，在先進國家中，法國有56座，日本、韓國跟中國也正在興建中，七大工業國家（G7）都認同核能是最乾淨、成本最低的能源。

潘俊榮說，期盼政府從能源問題考量，核能、水電和缺工都牽動台灣是否能留住企業，以台積電（2330）為例，用量如此龐大，要讓產業留在台灣，就必須做足準備，是經濟發展訴求的方向之一。

潘俊榮指出，要促進台灣產業的發展，台灣必須與世界接軌，與其他國家分享經驗，參與國際合作，展現台灣關鍵地位，提升台灣在國際中的聲望。

他透露，工總今年將會舉辦一場與世界接軌的經營者大會，邀請世界矚目的全球性台灣企業家回國參與這場國際性的論壇，與世界接軌。

希望經濟部、教育部、外交部能當工總的後盾，協助工總把這場國際經營者大會辦成功，讓世界看到台灣。

他強調，雖然首次擔任工總理事長，但承諾只會當一任，期許自己在三年內能夠完成世代交替，未來由中青代接手工總，推動世代交替，為產業發展提出良方妙策，為台灣經濟再創高峰。

針對潘俊榮的呼籲，鄭文燦代表政府立場強調，工總每年提出白皮書，建言方向與政府的政策一致，政府也會在不缺電的前提推動能源轉型，發展多元能源配比。

他表示，立院正在討論核電延役，核能雖然被認為可解決排碳問題，但目前尚未被列入R100，核能議題必須要解決法制、技術面，更要有社會共識。

不過，賴清德對於核電問題並未正面回應，他僅表示，工總所提出多項建言，政府都很重視，產業界希望能夠與政府合作解決五缺問題，尤其是能源與人才問題。他說，政府也會發揮供應鏈上優勢，不管是與大陸保持友善關係，或是各國簽訂貿易協定，甚至是加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定）讓台灣經濟發展更有韌性。

核能 核電廠 賴清德

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