安永剖析 BEPS 2.0兩大支柱 提示移轉訂價注意事項

安永聯合會計師事務所8日舉辦網路研討會，探討關係企業交易申報、移轉訂價相關文件編製注意事項，分享移轉訂價查核實務以及針對BEPS最新動態進行更新，安永提醒，達一定門檻的企業依法令規定需申報關係企業交易，以及備妥移轉訂價三層文據。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務資深經理龔宣穎指出，企業編製移轉訂價報告時，應留意需個別分析的個體及交易，例如服務交易或進貨交易，加總金額超過新臺幣1,000萬元以上，且同一對象超過500萬元以上，都應進行個別分析。

龔宣穎提醒企業，目前稅局針對一次性移轉訂價調整的查核，會詳細審查受控交易，要求說明影響訂價調整的因素，屬貨物進口價格調整案件是否已按規定進行辦理，並要求提示相關憑證。其次，針對服務提供的交易，須留意合約內容與所提供的交易一致，稅局也會注意公司是否將所有的成本都進行合理的成本加成。

此外，針對不同的關係企業交易分析，應以個別交易為基礎，採用合適的測試方法，若公司進行多種受控交易或是同時有從事受控交易與非受控交易，應依規定將要評估的受控交易相關財務資訊拆分，以進行個別測試。

企業管理階層於年度中，要定期檢視集團個體損益，若發現異常，可及早透過訂價政策，調整降低風險；在編製三層文據時，留意與財務報表、申報書表、交易合約等是否一致。若交易存在不確定性，且交易對手國與我國有租稅協定時，也可考慮向稅局提出雙邊預先訂價協議（APA）申請，以避免可能被重複課稅的風險。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁說明BEPS 2.0兩大支柱的最新發展及可能影響，其中，支柱一Amount A主要針對全球營收超過200億歐元的跨國企業（排除受監管的金融服務業、採礦業等），將稅前淨利率超過10%的部分視為超額利潤，針對超額利潤的25%的部分，將其課稅權按收入來源比例重新分配給有課稅關聯性的市場國。

因此Amount A的重點在於如何重新分配課稅權以及避免重複課稅的機制，OECD已正式提出多邊協定範本供全球包容性架構成員進行討論，OECD現階段規劃的目標是Amount A多邊協定於2024年6月正式簽署，只要達到一定數量的國家進行簽署即正式實施。

針對支柱一Amount B，林志仁指出，OECD已於今年二月針對實施辦法提出最終報告，自2025年元旦開始的會計年度起，個別租稅管轄區將可以選擇是否適用Amount B。

Amount B主要針對貨物買賣、行銷、配銷、銷售代理及佣金代理等基礎性銷售活動個體，自其向關係企業採購後再批發銷售給當地非關係企業客戶者，依據產業別及銷售個體要素密集度的不同，適用一定的銷售利潤率標準（介於1.5%至5.5%），並進行適當的調整後得出應有的利潤率水準。

林志仁提醒，雖然非有形商品如數位服務、大宗商品及零售業務排除適用，不過由於Amount B並無收入門檻限制，受影響的企業將比支柱一Amount A跟支柱二的全球最低稅負制更多。

支柱二又稱為全球最低稅負制，適用於集團合併收入達7.5億歐元之跨國集團，針對集團個體所在的租稅管轄區有效稅率低於最低稅率15%者，就該租稅管轄區之GloBE所得超過實質性所得排除額的部分乘以稅率差額即為補充稅額，如果該租稅管轄區訂有QDMTT（合格的當地最低稅負），則可先行抵減QDMTT，餘額視集團所在之相關租稅管轄區是否採行IIR（計入所得法）、UTPR（否准扣抵法）進行補充稅額分配。

林志仁特別提醒企業，有些國家已針對支柱二進入最終立法並於2024年或2025年正式開始實施，例如荷蘭、日本、韓國；另外，新加坡及香港預計最快於2025年實施支柱二。雖然OECD提出過渡期間（2024-2026年）避風港條款，但仍建議跨國企業提早因應支柱二所帶來的衝擊。