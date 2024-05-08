卸下 IT 大臣光環 唐鳳親揭下一步動向

520新舊內閣交接在即，數位部長唐鳳確定不續任後，唐鳳8日鬆口表示，接下來將會到國外分享台灣經驗，走出台灣到世界各個角落讓世界看見台灣。據了解，唐鳳將會花一、兩個月的時間到國外演講，甚至已經有國外經紀人為他打理卸任後的演講期程。

新內閣名單在日前已經完整公布，其中數位部長未來將由黃彥男接任，這也意味著唐鳳將卸任。先前唐鳳也對外表示，已經啟動交接工作，至於未來將數位部交接給黃彥男，他相當放心。

不過被外界封為天才IT大臣的唐鳳將卸下官員重擔，外界也對於他的未來動向相當關心。

唐鳳說，自己會到世界的每個角落，讓世界看到台灣；他分享，全世界都很關心台灣，比如說「選舉」，台灣這次選舉、甚至投開票時都受到生成式AI、資訊操弄等影響，但是，台灣選舉受到的影響相對有限，且選後很快就回復正常，全世界都很想知道台灣為何可以做到這樣，他期待自己有些貢獻，可以讓世界看到台灣。

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