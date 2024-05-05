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台灣168／Q1公司債發行金額 同期新高
根據櫃買中心統計，2024年第1季，國內公司債發行金額高達1,175.5億元，寫下歷年同期新高紀錄，並較2023年同期大增34%；其中，國泰金控發債110億元，以黑馬姿態搶下今年首季發債規模第五大。
去年台灣出口 全球排名16
財政部表示，全球2023年受制於通膨壓力與升息，主要國家經濟成長普遍減速。台灣出口為4,324億美元、占全球比重1.8%，向前一名擠下俄羅斯，來到世界排名第16。
上季新契約保費年增近9%
壽險公會公布，全體壽險業第1季保單銷售業績，壽險保費收入加計負債合計為5,592.52億元，較去年同期增3.3%；其中新契約保費1,788.44億元，年增8.9%，續年度保費3,804.08億元，年增0.8%；不論新契約、續年度或總保費收入，都較去年同期成長。
國銀中小企業放款成長
據金管會統計，國銀中小企業放款今年前二月增加422.8億元，去年同期僅增加147.97億元，今年暴增1.9倍，其中以永豐銀、兆豐銀、台新銀增加最多，皆增加超過百億元。
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