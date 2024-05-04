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陳揆視察台水草屯淨水場新建工程 慰勞施工團隊

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院長陳建仁（左三）、經濟部長王美花（左一）視察剛完工的草屯淨水場。記者江良誠／攝影
行政院長陳建仁（左三）、經濟部長王美花（左一）視察剛完工的草屯淨水場。記者江良誠／攝影

行政院長陳建仁、經濟部長王美花、水利署署長賴建信、立委馬文君、游顥、羅美玲及南投縣副縣長王瑞德及各級民代4日在台水董事長李嘉榮陪同下視察「草屯淨水場新建工程」，陳揆提到為減緩地層下陷，水利署推動「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」，以地面水取代地下水，透過台水興建之草屯淨水場及下游自來水管線，每日可供給草屯地區四萬噸潔淨及穩定的自來水。

陳揆特別感謝台水戮力不懈，使工程提前三個月通水，讓草屯淨水場新建工程在今年3月27日達到最大設計的出水功能，通過每日五萬噸的供水能力測試，相信未來完工後，定能穩定供應質優、量足的水資源，並進一步帶動地方發展，為當地居民帶來一大福音，並讚揚台水與水利署近年強化供水韌性與水源調度，珍珠串計畫更能體現出台灣人民不分地區互助互惠的團結精神。

經濟部長王美花表示，2021年百年大旱開始，全台水利建設加深加快，台水與水利署的工作量大增，也承擔很多的任務與責任，此外台水是公司，接受政府的挹注較少，因此最近特別為台水爭取80億元經費，讓台水公司能順利執行計畫，也感謝陳院長快速答應，有助永續經營與服務地方，同時肯定台水員工與施工團隊的效率。

南投縣副縣長王瑞德則代表草屯鎮民感謝台水，並表示南投縣幅員廣大，高山林立，自來水延管工程成本高，希望未來台水能提升南投縣自來水普及率。

台水董事長李嘉榮指出，「鳥嘴潭人工湖工程計畫」完成後，可供給彰化每日21萬噸水量、草屯每日4萬噸水量，台水共投入123.6億經費，辦理草屯淨水場及鳥嘴潭淨水場等2座淨水場，並埋設10公里原水導水管，及85公里清水送水管。草屯淨水場新建工程導入現代化自動監控設備，場區綠化率達60%友善環境，並採用減少電力動能之設計，以達淨零轉型之目標，並重建七支圳圳路與在地農民共存共榮。另為了因應極端氣候，及提升供水穩定性，台水將持續積極配合水利署共同執行各項計畫，以提升中部地區供水韌性，戮力達成提供量足質優自來水之使命。

台水 水利署 經濟部

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