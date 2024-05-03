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王美花將華麗轉職 「酸甜苦辣」形容8年經濟部高層任期

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長王美花將華麗轉職，出任台新金控獨立董事，經濟部次長部長任職8年，與總統蔡英文兩任期滿滿重疊。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花將華麗轉職，出任台新金控獨立董事，經濟部次長部長任職8年，與總統蔡英文兩任期滿滿重疊。圖／聯合報系資料照片

經濟部王美花520後將卸任經長一職，結束公務員生涯40年後，將到台新金控擔任獨立董事，傳說年薪上千萬，從公務員到金控獨董，華麗轉職。即將卸任經長之際，王美花說，經歷美中貿易戰、俄烏戰爭及通膨，「是非常值得紀念的一段歷程」，感謝與經濟同仁一起過的酸甜苦辣的日子

從次長到部長總共8年時間，與總統蔡英文任期幾乎重疊，蔡英文第一任期即拔擢時任經濟部智慧財產局局長的王美花為經濟部常務次長，是經濟部歷年來，首位由智慧財產局長升任的次長，2019年升任經濟部政務次長，2020年在蔡英文第二任期，再升任經濟部長。

王美花3日在「官我什麼事」節目專訪中表示，擔任次長到部長這麼長一段時間裡，剛好碰上國際局勢大變局，包括COVID-19疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭及通膨等，台灣在此國際大變局中，經濟部扮演非常重要的角色，產業雖然面臨這段一連串挑戰，但都沒有中斷。

王美花指出，在美中貿易戰開始時，經濟部快速決策吸引台商回台投資，造就了現在的台灣，體質更為茁壯，供應鏈更加穩固及緊，產業也升級，接著又面臨通膨挑戰，經濟部致力於維持物價平穩。

王美花以「酸甜苦辣」形容這些日子，他說，在這個國際大變局下，要克服的事情非常多，但非常高興參與其中，與同仁一起克服一件件的難題，「我們大家都進一步提升了自己的能力，所以一直覺得是非常值得紀念的一段歷程」，王美花並感謝同仁在這段時間，與他一起走過這酸甜苦辣的日子。

王美花 經濟部 通膨

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