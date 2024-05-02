台電最大規模都更案上膛 南港逾9千坪地六月招商

由台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」2日舉行招商說明會，台電指出，該案是台北市近兩年最大案，更為台電歷來主導的最大規模案，全案效益上看500億元。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近兩年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益。

侯文信指出，合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電表示，將透過持續都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，而南港修護處基地都更案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約。

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