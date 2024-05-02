快訊

地震滿月／花蓮訂房剩1%損失上看20億 五月天救得了？

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

台電最大規模都更案上膛 南港逾9千坪地六月招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
由台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」今（2）日舉行招商說明會，台電指出，該案是台北市近兩年最大案，更為台電歷來主導的最大規模案，全案效益上看500億元。圖為該案3D模擬示意圖。仲量聯行提供
由台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」今（2）日舉行招商說明會，台電指出，該案是台北市近兩年最大案，更為台電歷來主導的最大規模案，全案效益上看500億元。圖為該案3D模擬示意圖。仲量聯行提供

台電主導的「電力修護處（CR-1）特定商業區土地都市更新案」2日舉行招商說明會，台電指出，該案是台北市近兩年最大案，更為台電歷來主導的最大規模案，全案效益上看500億元。

台電指出，本案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近兩年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

招商顧問仲量聯行董事總經理侯文信表示，此案基地將透過權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後總體樓地板面積預估超過5萬坪，台電將分回產權獨立的商業大樓，持續出租收益。

侯文信指出，合作開發者分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品，整體市值上看500億元。本次都更亦要求新建建物取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，另也呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

台電表示，將透過持續都更、合建與設定地上權等多元開發方式活化、提升土地資產價值，而南港修護處基地都更案預計6月正式公告招商、明年第1季簽約。

台電 都市更新 都更

延伸閱讀

核一乾貯場卡關11年？新北市：去年判決 台電今年4/19才送水保計畫

日月潭一周灌進1100萬噸庫容 目前95.14%已接近滿水位

台中電廠新建4部燃氣機組 藍委：要增氣 先減煤

政院追加千億撥補台電 陳建仁重申電價依審議結果執行

相關新聞

政院追加千億預算補貼台電

行政院2日通過「113 年度中央政府總預算追加預算案」，其中歲出部分將編列1,000億元來撥補台電，主計總處表示，追加 ...

北市近年最大案！台電釋出南港9千坪基地推都更 開發效益上看500億元

台電推動土地資產活化，繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案，再釋出過去為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南...

陳年老股地牛大翻身 謝金河：台灣價值再昇華

台股站在兩萬點，台積電股價撐高到八二六元，牽動指數力量大！過去有很長時間，台股成交量有七成左右集中在電子股，但這個現象最近悄悄出現了巨大變化，最具代表性的是營建股的翻揚。

台灣價值全面提升 營建、金控風起雲湧

資金回流台灣的擴散效應正持續發酵，百花齊放帶動加權指數創下歷史新高，政府使盡全力也打不下來的房價，在台積電設廠帶動加持下走揚，營建、資產、金控族群，成為今年資金青睞的盤面主流之一。

台中電廠新建4部燃氣機組 藍委：要增氣 先減煤

台中電廠規劃新建4部燃氣機組。國民黨立委黃健豪、羅庭瑋今天舉行記者會表示，台中火力發電廠的碳排放位居全球第一，是世界第一...

聯準會連續六次維持利率不動 法人喊：布局組合平衡型基金、分散風險

聯準會（Fed）於1日利率會議（FOMC）後將基準利率維持在5.25-5.5%，此乃連續第六次例會維持利率不動。同時，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。