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朱澤民：財富再分配 偏向共產

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

主計總處周一發布家庭財富分配統計，我國貧富差距從卅年前的十六點八倍擴大至六十六點九倍，主計長朱澤民昨天表示，國外不會把財富最高的百分之廿與最低百分之廿家庭做比較，因為有些國家最低那一層是負財富，「只有台灣喜歡比較」。朱澤民也說，財富再分配時要慎重，因為再分配會偏向共產主義。

主計總處在時隔卅年後再度公布家庭財富統計，其中最富有百分之廿家庭資產淨值每戶五一三三萬元，最窮百分之廿家庭資產淨值只有七十七萬元，針對貧富差距再拉大，主計總處官員指出，這是高度自由經濟發展的必然結果。

立法院財政委員會昨天邀請主計總處等部會，針對如何改善受僱人員報酬占ＧＤＰ比重偏低現象專題報告。國民黨立委林德福質詢，家庭財富貧富差距擴大至六十六點九倍，是否為資本主義國家的必要之惡？以及政府是否應該增加社會福利預算並著手稅制改革來緩和貧富差距，採取貧富重分配政策。

朱澤民表示，資本主義發展必要之惡是原因之一，但一般在做比較時，沒有把最高百分之廿與最低百分之廿做比較，只有台灣喜歡比較，有些國家最低的那層資產淨值為負，再跟最富那一層比做較是沒有意義的。以德國、美國為例，他說，德國財富最低那層的家庭資產淨值為負，美國最低財富家庭資產淨值雖是以一美元呈現，但算起來貧富差距有一百多萬倍。

朱澤民說，貧富差距擴大，受僱人員報酬占ＧＤＰ比重偏低是世界各國的趨勢，政府持續透過政策努力，此外，社會福利措施也很重要。但他也強調，「貧富再分配要慎重，因為那是很偏向共產主義」。

立委賴士葆指出，最富百分之廿家庭的淨資產有五一三三萬元，最窮百分之廿家庭的淨資產只有七十七萬元。朱澤民回應，家庭財富最低百分廿的金融負債高達四○五萬元，有一部分人做太多財務槓桿操作，資產增加又有限，以致於落入最窮百分之廿。

賴士葆批評朱澤民是在醜化窮人，難道沒有想過窮人是要借錢過日子，有錢人是借錢炒房炒股票？朱澤民則否認有醜化窮人，他說，他們資產只增加三點八二倍，負債卻增加十六倍，就是高度財務槓桿操作所致，「所以說要聽金管會的話，謹慎理財」。

至於政府是否研議縮短家庭財富分配統計的公布周期？朱澤民表示，卅年公布一次太久，四年公布一次是恰當的。

朱澤民 財富 資產

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