快訊

遇大暴雨、舞台冒火光 五月天緊急宣布「演唱會延期」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五一勞工大遊行爭取提高新制勞退雇主6%提繳率 勞動部這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，遊行前住立法院。記者黃義書／攝影
全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，遊行前住立法院。記者黃義書／攝影

今日是五一勞動節。「五一行動聯盟」發起五一勞工大遊行，並訴求應提高雇主新制勞退6%強制提繳率，對此，勞動部回應，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件。關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

勞團訴求應明定上市櫃公司應置勞工董事，及調整加班費率之建議。對此，勞動部表示，此涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

勞工團體舉行大遊行，喊出「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，向即將將職的準總統賴清德喊話，並提出「退休權益要安心」，「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」五大訴求。勞動部也一一回應。

針對「薪資提升要落實」訴求，勞動部表示，自2016年以來，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，月薪總調幅約37.3%，時薪總調幅達52.5%，照顧基層勞工；另為落實基本工資法制化，已訂定《最低工資法》，並自2024年1月1日施行。

針對勞團主張應明定上市櫃公司應置勞工董事，及調整加班費率之建議；勞動部表示，此涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

針對「退休權益要安心」訴求，勞動部表示，勞工保險是國家辦理的社會保險，政府會負最後支付責任，並持續撥補勞保基金，以確保勞保制度穩健運作。至所提設立基礎年金及課徵資本利得稅之訴求，因涉相關社會保險制度整合、國家整體財政及稅制調整等問題，勞動部將配合整體政策規劃辦理。

勞動部表示，《勞工退休金條例》（勞退新制）自2005年7月1日起施行至今，雇主應按月為勞工提繳不低於每月工資6%之退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，勞工不再因轉換工作而影響退休金權益。勞退舊制及新制均係最低標準，勞動部已持續呼籲企業獲利應由勞資共享，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件。關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

勞動部 勞退 退休

延伸閱讀

提試用期8成薪起跳挨批 立委牛煦庭：有意見的人也提版本

卸任在即仍未完成勞保年金改革 許銘春坦言任務艱鉅

新鮮人平均起薪增至3.5萬 醫療保健、社工3.8萬元最高

51勞動節沒全國放假！軍公教、7大行業仍要上班…這天算國定假日嗎？出勤薪水怎麼算？

相關新聞

標普：台電總負債占GDP 9％ 漲電價不足以支應能源成本

國際三大信評機構之一標普全球評級(Standard＆Poor's)發布最新報告指出我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩...

財部：穆迪、標普維持台灣主權評等 肯定財政表現

財政部今天表示，穆迪信評公司（Moody’s）4月30日確認維持台灣主權信用評等為「Aa3」、展望「穩定」，標普（Sta...

五一勞工大遊行爭取提高新制勞退雇主6%提繳率 勞動部這麼說

今日是五一勞動節。「五一行動聯盟」發起五一勞工大遊行，並訴求應提高雇主新制勞退6%強制提繳率，對此，勞動部回應，勞資雙方...

薪酸！1/4大學畢業生領基本工資 難怪年輕人「棄綠投白」

今天是勞動節，蔡英文總統透過臉書向勞工朋友說了聲「辛苦了」。其中，蔡政府8年基本工資年年漲，被蔡列在勞動節貼文的首要政績。但就在昨天，勞動部公布2023年的「初任人員薪資統計」，幾乎每四名大學畢業生，就有一人初入職場的起薪，只有基本工資。青貧族「薪」酸，試問一遇選舉就大肆拉攏年輕人選票的民進黨政府，高達四分之一大學畢業生月薪只有基本工資，即將接棒的準總統賴清德怎解？

貧富差距惡化！朱澤民提警語 盼4年發布一次財富統計

睽違30年，主計總處29日再次公布家庭財富分配統計，顯示貧富差距惡化，外界關注下一次公布統計時間，主計總處主計長朱澤民1...

賴士葆提案企業減稅為員工加薪 全民共享經濟成長果實

主計總處主計長朱澤民今天表示，5月底會公布新的經濟成長率預估數，今年的經濟成長率應是「謹慎樂觀」。不過，國民黨立委賴士葆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。