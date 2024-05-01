五一勞工大遊行爭取提高新制勞退雇主6%提繳率 勞動部這麼說

今日是五一勞動節。「五一行動聯盟」發起五一勞工大遊行，並訴求應提高雇主新制勞退6%強制提繳率，對此，勞動部回應，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件。關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

勞團訴求應明定上市櫃公司應置勞工董事，及調整加班費率之建議。對此，勞動部表示，此涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

勞工團體舉行大遊行，喊出「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，向即將將職的準總統賴清德喊話，並提出「退休權益要安心」，「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」五大訴求。勞動部也一一回應。

針對「薪資提升要落實」訴求，勞動部表示，自2016年以來，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，月薪總調幅約37.3%，時薪總調幅達52.5%，照顧基層勞工；另為落實基本工資法制化，已訂定《最低工資法》，並自2024年1月1日施行。

針對勞團主張應明定上市櫃公司應置勞工董事，及調整加班費率之建議；勞動部表示，此涉及修法，且影響層面廣泛，需多方蒐集意見，審慎評估。

針對「退休權益要安心」訴求，勞動部表示，勞工保險是國家辦理的社會保險，政府會負最後支付責任，並持續撥補勞保基金，以確保勞保制度穩健運作。至所提設立基礎年金及課徵資本利得稅之訴求，因涉相關社會保險制度整合、國家整體財政及稅制調整等問題，勞動部將配合整體政策規劃辦理。

勞動部表示，《勞工退休金條例》（勞退新制）自2005年7月1日起施行至今，雇主應按月為勞工提繳不低於每月工資6%之退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，勞工不再因轉換工作而影響退休金權益。勞退舊制及新制均係最低標準，勞動部已持續呼籲企業獲利應由勞資共享，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件。關於勞退新制提繳率下限及勞退舊制基數上限是否調整，因涉及修法，勞動部將持續蒐集各界意見，凝聚共識。

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